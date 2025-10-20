Giriş
    iPhone Fold için beklentiler artıyor: Satış tahminleri paylaşıldı

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli henüz tanıtılmadan, satış tahminlerinde etkisini göstermeye başladı. Analistler, 2027'de iPhone sevkiyatlarında artış bekliyor.

    iPhone Fold için beklentiler artıyor: Satış tahminleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli henüz piyasaya çıkmadan, şirketin satış tahminlerinde etkisini göstermeye başladı. Analist raporlarına göre "iPhone Fold" olarak anılan model, iPhone sevkiyatlarını 2027 ve sonrasında önemli ölçüde artırabilir. Ancak çıkış tarihi gecikecek.

    Satış tahminleri paylaşıldı

    Financial Times tarafından paylaşılan rapora göre Apple, iPhone gelirlerinde pandemiden bu yana en güçlü büyüme dönemine giriyor. Şirketin 2025 mali yılında iPhone gelirlerinin %4 artışla 209,3 milyar dolara, 2026'da ise 218,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak asıl dikkat çeken kısım, 2027 ve sonrası için yapılan tahminler.

    Rapor, Apple'ın 2027 yılında 240 milyon adet iPhone sevkiyatı gerçekleştireceğini, bu artışın temel nedenlerinden birinin de katlanabilir iPhone olacağını söylüyor. Şirketin mevcut yıllık sevkiyatları 235 milyon civarında seyrediyor. Kaçıranlar için Apple, 2026 sonbaharında iPhone 18 serisini tanıtacak. Katlanabilir modelin ise 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

    Bu takvim ise, finansal tahminlere ve yatırımcı beklentilerine yansımış durumda. Dolayısıyla Apple'ın katlanabilir telefona yönelik stratejisi, yalnızca yeni bir cihaz kategorisi oluşturmakla sınırlı değil. Aynı zamanda şirketin donanım satışlarını uzun vadede yeniden ivmelendirmeyi de hedefliyor.

    Peki katlanabilir iPhone neler sunacak? Modelin üretim sürecinde titanyum menteşe yapısı, esnek OLED ekran teknolojisi ve Touch ID tabanlı kimlik doğrulama sisteminin öne çıkacağı konuşuluyor. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

