    iPhone Fold için sorunlar bitmiyor: Seri üretim riske girebilir

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için yürüttüğü test üretim sürecinde yeni sorunlar ortaya çıktı. Bu kez problem ekran değil, menteşe mekanizması. Seri üretim riske girebilir.

    Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son bilgilere göre şirket, "kat izi görünmeyen ekran" konusunda önemli ilerleme kaydetmiş olsa da, cihazın menteşe mekanizması halen Apple'ın kalite standartlarını karşılayamıyor.

    iPhone Fold üretim sürecinde yeni engel

    Çinli kaynaklara göre iPhone Fold şu anda test üretim aşamasına geçmiş durumda. Daha önce cihazın henüz bu aşamaya geçmediği öne sürülse de yeni sızıntılar, Apple'ın prototipleri aktif olarak denediğini gösteriyor. Ancak testlerde en büyük sorun menteşe sisteminde ortaya çıkmış durumda. Aktarılan bilgilere göre cihaz açılıp kapanırken menteşe bölümünden "rahatsız edici seviyede" ses geliyor.

    Apple'ın kalite kontrol ekibi ise bu mekanik sesi kabul edilebilir bulmuyor. Bu nedenle şirketin menteşe tasarımında yeni düzenlemeler yapması gerekebilir. Öte yandan Apple'ın en büyük hedeflerinden biri olan "iz bırakmayan katlanabilir ekran" tarafında ise olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kaynaklar, ekranın uzun süre boyunca düz ve pürüzsüz görünümünü koruyabildiğini söylüyor. 

    Seri üretim gecikebilir

    Apple'ın iPhone Fold ve iPhone 18 serisi için seri üretime temmuz ayında başlamayı planladığı konuşuluyordu. Ancak menteşe tarafındaki problemlerin devam etmesi durumunda bu takvimin ertelenebileceği belirtiliyor. Hatta Apple'ın cihazı eylül etkinliğinde yalnızca tanıtıp satış tarihini daha ileri bir döneme bırakabileceği de söylentiler arasında. Ayrıca üretilen her cihazın kalite kontrol aşamasından geçmesi bekleniyor.

    Bu durum üretim maliyetini artırırken, ilk etapta sınırlı stok sorununu da beraberinde getirebilir. Ancak Apple'ın bu kadar sıkı kalite kontrol uygulaması, cihazın dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanım deneyimi açısından önemli bir avantaj sağlayabilir. Özellikle katlanabilir telefon pazarında menteşe ve ekran dayanıklılığı, bildiğiniz gibi hâlâ en kritik başlıklar arasında.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 2 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 2 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

