Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold prototipi sızdı: Daha büyük batarya ve dahası

    iPhone Fold'un beklenenden çok daha büyük bir batarya ile test edildiğini sızdırıldı. Ancak bu kapasite artışı, cihazın ağırlığını ve kalınlığını artırabilir.  

    iPhone Fold prototipi sızdı: Daha büyük batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yepyeni bilgiler paylaşıldı. Son iddialara göre iPhone Fold, iPhone 17 Pro Max'teki 5.088 mAh seviyesinin de üzerine çıkan 5.400-5.800 mAh aralığında bir batarya ile gelecek. Ayrıca bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    Daha büyük batarya ve dahası

    Kaçıranlar için katlanabilir telefon üreticileri son yıllarda ağırlığı ve kalınlığı azaltmak için yoğun bir mühendislik süreci yürütüyor. Bu doğrultuda birçok marka silikon-karbon tabanlı pil teknolojilerine yönelerek kapasite-fiziksel hacim dengesini optimize etmeye çalışıyor. Apple’ın ise bunun yerine daha büyük bir bataryayla daha uzun kullanım süresi hedeflediği ortaya çıktı. Ancak bu karar sonucunda hem daha kalın hem de daha ağır bir cihaz görebiliriz.

    Apple'ın 2025 modelleri için bile daha kalın bir tasarım yaklaşımı benimsediğini hatırlatalım. Katlanabilir model için de ek iç hacim sağlayarak yalnızca batarya kapasitesini değil, iç mimarideki diğer bileşenleri etkileyebilir. Bu alanın daha geniş tutulması, Apple’a daha büyük yüzeyli bir buhar odası yerleştirme imkânı da sağlayacak. Bu da daha verimli bir termal tasarım anlamına geliyor.

    Sızıntılara göre iPhone Fold, açık hâlde iki iPhone Air modelinin yan yana durduğu bir forma sahip. Ekran tarafındaki son bilgiler, prototiplerden birinin 7.74 inç ana ekran ve 5.49 inç kapak ekranıyla test edildiğini gösteriyor. Tabii ki, bu ölçülerin seri üretime kadar değişebileceğini hatırlatalım. Keza tüm teknik detaylar ve Apple’ın nihai tasarım tercihleri için biraz daha beklemek gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg tv en iyi görüntü ayarları siemens mi arçelik mi kapalı cezaevinde yaşam nasıl sarı çakar yasak mı 6 ay askerlikte komando olmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum