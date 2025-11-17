iPhone Fold prototipi sızdı: Daha büyük batarya ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yepyeni bilgiler paylaşıldı. Son iddialara göre iPhone Fold, iPhone 17 Pro Max'teki 5.088 mAh seviyesinin de üzerine çıkan 5.400-5.800 mAh aralığında bir batarya ile gelecek. Ayrıca bu bilgi, güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Daha büyük batarya ve dahası

Kaçıranlar için katlanabilir telefon üreticileri son yıllarda ağırlığı ve kalınlığı azaltmak için yoğun bir mühendislik süreci yürütüyor. Bu doğrultuda birçok marka silikon-karbon tabanlı pil teknolojilerine yönelerek kapasite-fiziksel hacim dengesini optimize etmeye çalışıyor. Apple’ın ise bunun yerine daha büyük bir bataryayla daha uzun kullanım süresi hedeflediği ortaya çıktı. Ancak bu karar sonucunda hem daha kalın hem de daha ağır bir cihaz görebiliriz.

Apple'ın 2025 modelleri için bile daha kalın bir tasarım yaklaşımı benimsediğini hatırlatalım. Katlanabilir model için de ek iç hacim sağlayarak yalnızca batarya kapasitesini değil, iç mimarideki diğer bileşenleri etkileyebilir. Bu alanın daha geniş tutulması, Apple’a daha büyük yüzeyli bir buhar odası yerleştirme imkânı da sağlayacak. Bu da daha verimli bir termal tasarım anlamına geliyor.

Sızıntılara göre iPhone Fold, açık hâlde iki iPhone Air modelinin yan yana durduğu bir forma sahip. Ekran tarafındaki son bilgiler, prototiplerden birinin 7.74 inç ana ekran ve 5.49 inç kapak ekranıyla test edildiğini gösteriyor. Tabii ki, bu ölçülerin seri üretime kadar değişebileceğini hatırlatalım. Keza tüm teknik detaylar ve Apple’ın nihai tasarım tercihleri için biraz daha beklemek gerekecek.

