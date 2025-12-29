iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı: İşte beklenen tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın 2026'da tanıtması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili en kapsamlı sızıntılardan biri paylaşıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser'ın yayımladığı yeni video, cihazın ekran boyutları, gövde kalınlığı ve kamera yerleşimi hakkında önemli ipuçları sunuyor.

iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı

Apple'ın uzun süredir geliştirme aşamasında olan katlanabilir iPhone modeline ait yüksek kaliteli 3D render görüntüleri paylaşıldı. Jon Prosser tarafından paylaşılan görsellere göre cihaz, kitap formunda bir tasarıma sahip olacak. Dış kısımda 5,5 inç büyüklüğünde, delikli ön kameralı ekran yer alırken, iç tarafta 7,8 inçlik ana katlanabilir panel bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan tasarımda arka tarafta yatay konumlandırılmış, oval formda çift kamera modülü dikkat çekiyor. Kamera yerleşimi, iPhone Air'e benzer bir görünüm sunarken LED flaşın lenslerin karşı tarafına alındığı görülüyor. Prosser'a göre cihaz kapalı haldeyken yaklaşık 9 mm kalınlığa sahip olacak. Bu da her bir yarının yaklaşık 4,5 mm kalınlığında olduğu anlamına geliyor. Bu değer, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone'lardan biri olan iPhone Air'den bile daha ince.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir iPhone'un en kritik başlıklarından biri olan ekran kırışıklığı konusunda da soru işaretleri devam ediyor. Daha önce tedarik zinciri kaynakları, Apple'ın ultra ince cam tarafında önemli ilerleme kaydettiğini öne sürse de, son raporlar kırışıklığın tamamen ortadan kaldırılmasının zor olabileceğine işaret ediyordu. Ancak Apple'ın hangi aşamada olduğu halen paylaşılmış değil.

Tam Boyutta Gör iPhone Fold veya katlanabilir iPhone'un, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Eğer bu takvim korunursa, Apple için çentiksiz tasarımdan bu yana ilk büyük iPhone form faktörü değişimi anlamına gelecek. Katlanabilir iPhone'un bu döngüyü kırıp kıramayacağı ise lansman sonrasında netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı! İşte beklenen tasarımı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: