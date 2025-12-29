Giriş
    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı: İşte beklenen tasarımı

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için yeni sızıntılar paylaşıldı. Jon Prosser'a ait render'lar, cihazın ekran boyutları, kalınlığı ve kamera yerleşimine dair detaylar sunuyor.

    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı! İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2026'da tanıtması beklenen ilk katlanabilir iPhone modeliyle ilgili en kapsamlı sızıntılardan biri paylaşıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser'ın yayımladığı yeni video, cihazın ekran boyutları, gövde kalınlığı ve kamera yerleşimi hakkında önemli ipuçları sunuyor.

    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı

    Apple'ın uzun süredir geliştirme aşamasında olan katlanabilir iPhone modeline ait yüksek kaliteli 3D render görüntüleri paylaşıldı. Jon Prosser tarafından paylaşılan görsellere göre cihaz, kitap formunda bir tasarıma sahip olacak. Dış kısımda 5,5 inç büyüklüğünde, delikli ön kameralı ekran yer alırken, iç tarafta 7,8 inçlik ana katlanabilir panel bulunuyor.

    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı! İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan tasarımda arka tarafta yatay konumlandırılmış, oval formda çift kamera modülü dikkat çekiyor. Kamera yerleşimi, iPhone Air'e benzer bir görünüm sunarken LED flaşın lenslerin karşı tarafına alındığı görülüyor. Prosser'a göre cihaz kapalı haldeyken yaklaşık 9 mm kalınlığa sahip olacak. Bu da her bir yarının yaklaşık 4,5 mm kalınlığında olduğu anlamına geliyor. Bu değer, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone'lardan biri olan iPhone Air'den bile daha ince.
    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı! İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir iPhone'un en kritik başlıklarından biri olan ekran kırışıklığı konusunda da soru işaretleri devam ediyor. Daha önce tedarik zinciri kaynakları, Apple'ın ultra ince cam tarafında önemli ilerleme kaydettiğini öne sürse de, son raporlar kırışıklığın tamamen ortadan kaldırılmasının zor olabileceğine işaret ediyordu. Ancak Apple'ın hangi aşamada olduğu halen paylaşılmış değil.
    iPhone Fold'un CAD görüntüleri paylaşıldı! İşte beklenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone Fold veya katlanabilir iPhone'un, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Eğer bu takvim korunursa, Apple için çentiksiz tasarımdan bu yana ilk büyük iPhone form faktörü değişimi anlamına gelecek. Katlanabilir iPhone'un bu döngüyü kırıp kıramayacağı ise lansman sonrasında netleşecek.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Ö
    önderaylinn 3 saat önce

