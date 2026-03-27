Geçen hafta, çok tanınmayan bir analist, iPhone Fold’un Aralık 2026’dan önce satışa çıkmayacağını iddia ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise çok daha güvenilir bir kaynak olarak görülen Mark Gurman bu gecikme ihtimalini destekleyen açıklamalar yaptı.

iPhone Fold'un çıkışı gecikebilir: İşte yeni tarih

Apple’ın, iPhone 18 Pro modelleri ile iPhone Fold için kademeli bir lansman stratejisi izlemeyi planladığı belirtiliyor. Daha önce her iki ürünün de Eylül 2026’da birlikte tanıtılması beklenirken, son bilgilere göre katlanabilir iPhone’un piyasaya çıkışı yıl sonuna, yani Aralık 2026’ya sarkabilir. Bu görüş ilk olarak Barclays analisti Tim Long tarafından dile getirilmişti.

Apple CEO’su Tim Cook ise son kazanç toplantısında, TSMC’nin gelişmiş üretim süreçlerindeki kapasite sorunları ve bellek tarafındaki dalgalanmaların önemli zorluklar yarattığını ifade etmişti. Bu nedenle Apple’ın amiral gemisi ürünlerini farklı zamanlarda piyasaya sürmesi mantıklı görünüyor.

iPhone Fold neler sunacak?

Teknik tarafta ise iPhone Fold’un oldukça iddialı yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Cihazda "sıvı metal" malzemeden yapılmış geliştirilmiş bir menteşe kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca ekran katlanma izini minimuma indirmek için panelin, çift katmanlı ultra ince cam (UTG/UFG) arasında konumlandırılması planlanıyor. Bu sayede hem dayanıklılık artacak hem de katlama sırasında oluşan stres daha dengeli dağıtılacak. İddialara göre ekran kırışıklığının derinliği yalnızca 0,15 mm seviyesinde olacak.

Apple’ın ayrıca OLED panelde CoE (Color Filter on Encapsulation) adı verilen yeni bir teknoloji kullanacağı belirtiliyor. Bu yöntem, geleneksel kalın polarize katmanı daha ince bir renk filtresiyle değiştirerek ekranı hem daha ince hem daha hafif hem de daha enerji verimli hale getiriyor. Bu yapı aynı zamanda daha az stres oluşturduğu için katlanabilir ekranın ömrünü de uzatıyor.

Fiyat tarafında ise Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor, cihazın başlangıç fiyatının yaklaşık 2.000 dolar olabileceğini öne sürüyor. Bu da daha önce konuşulan 2.300–2.400 dolar bandına kıyasla daha uygun bir seviye anlamına geliyor.

Yazılım tarafında iPhone Fold’un, iPad benzeri bir arayüzle geleceği ifade ediliyor. Yan yana uygulama kullanımı ve gelişmiş çoklu görev özellikleri sunulacak, ancak iPadOS’teki kadar karmaşık bir masaüstü benzeri sistem olmayacak. İç ekranın iPad boyutlarına yakın, daha geniş en-boy oranına sahip olması; dış ekranın ise daha küçük bir iPhone ekranını andırması bekleniyor.

Cihazın dış ekranında delikli kamera tasarımı yer alacak, ancak bildirimler için Dynamic Island arayüzü korunacak. Apple’ın Face ID’yi tamamen kaldırıp yerine yan tuşa entegre Touch ID kullanacağı da iddialar arasında. İç ekranda ekran altı kamera test edilse de görüntü kalitesinin yetersiz olması nedeniyle bu teknolojinin nihai üründe yer alma ihtimali düşük görünüyor.

Cihazın, buhar odası soğutma sistemi, 2713 x 1920 çözünürlük ve 4:3 en-boy oranı, A20 Pro işlemci, 12 GB RAM, Apple’ın kendi geliştirdiği C2 5G modem, 48 MP çift arka kamera, 24 MP’ye kadar ön kamera ve 5.400–5.800 mAh arası batarya kapasitesi sunması bekleniyor. Ayrıca cihazın yalnızca eSIM destekli olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

