iPhone Fold'un render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan çizimlere benzer şekilde, kitap şeklinde katlanabilir bir yapıda olacak. Ancak Galaxy Z Fold gibi modellerin aksine, kısa ve geniş bir ekran formuna sahip olacak.

Katlanma izi neredeyse olmayacak

Render görüntüleri Front Page Tech kanalından Jon Prosser’dan geliyor. Prosser, Apple’ın katlanma izini neredeyse ortadan kaldırmayı başardığını iddia ediyor. Apple’ın bu sonucu elde etmek için basıncı eşit dağıtan özel bir metal plaka, menteşede sıvı metal ve hücre içi dokunmatik panel kullandığı belirtiliyor.

Bu bilgiler, Apple’ın katlanabilir ekranlardaki kıvrım sorununu çözmek amacıyla ultra ince esnek cam (UFG) üzerinde çalıştığını söyleyen önceki raporlarla da örtüşüyor. Eğer doğruysa, bu Apple’ın katlanabilir telefon donanımına yaptığı en büyük yenilik olabilir.

Söylenenlere göre iPhone Fold, dış tarafta 5,5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihaz açıldığında ise kullanıcıyı 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekran karşılayacak. Boyut tarafında ise cihazın kapalıyken yaklaşık 9 mm, açıldığında ise yalnızca 4,5 mm kalınlığında olacağı belirtiliyor.

iPhone Fold beklenen özellikler

iPhone Fold’un gücünü Apple’ın A20 Pro işlemcisinden alması bekleniyor. Buna ek olarak ikinci nesil C2 modem ve yüksek yoğunluklu bir batarya kullanılacağı, dolayısıyla pil performansının oldukça iyi olacağı söyleniyor.

Kamera tarafında, iPhone Air’e benzer bir kamera modülü içinde yer alan çift arka kamera yer alacak. Ön tarafta ise hem kapak ekranında hem de iç ekranda birer kamera bulunacak. Ancak ekran altı kamera teknolojisine bu modelde yer verilmeyecek.

Önceki söylentilerle örtüşen bir diğer detay ise Face ID’nin bu modelde kullanılmayacak olması. Bunun yerine parmak izi okuyucu tercih edilecek ve sensör, cihazın üst kısmına taşınan güç tuşuna entegre edilecek.

Son olarak Prosser, iPhone Fold’un yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını ve fiyatının 2.000 ila 2.500 dolar arasında olacağını iddia ediyor.

