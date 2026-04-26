Katlanabilir iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir telefonu hakkında ortaya atılan gecikme iddialarına rağmen, daha sonra iPhone Ultra (ya da iPhone Fold) modelinin planlandığı gibi ilerlediği ve 2026 sonbaharındaki lansmanda tanıtılacağı konuşulmuştu. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe de bunu destekleyen bir paylaşımda bulundu. Net bir tarih verilmemiş olsa da Apple’ın etkinliği büyük ihtimalle Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenecek. Bu da iPhone Ultra’nın, 1 Eylül 2026’da CEO koltuğunu devralacak olan John Ternus dönemindeki ilk büyük ürün duyurusu olabileceği anlamına geliyor.

iPhone Fold'un tasarım şeması sızdı Tam Boyutta Gör yeux1122 isimli bir diğer kaynak ise iPhone Fold'un boyutlarını gösteren tasarım şemasını paylaştı. Bu çizimlere göre cihaz, açık haldeyken 120,59 mm yüksekliğe, 167,59 mm genişliğe ve 4,7 mm kalınlığa sahip olacak. Telefonun kapalı haldeyken 80,44 mm genişliğe sahip olacağı da çizimlerden anlaşılıyor. Ayrıca kamera çıkıntısıyla birlikte maksimum kalınlığın yaklaşık 13 mm olacağı ve cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağı da belirtiliyor. iPhone 20 için radikal karar: Ekranıyla göz kamaştıracak! 1 gün önce eklendi Paylaşılan çizimler, iPhone Fold'un Dinamik Ada yerine yuvarlak bir kamera deliğine sahip olacağını doğruluyor. Bu nedenle cihazda biyometrik doğrulama için Face ID yerine yan tarafa konumlanan parmak izi temelli Touch ID yer alacak. İç ekrandaki kameranın ise sol üst köşeye konumlandığı görülüyor.

iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı

