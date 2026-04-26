Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı

    Apple'ın bu sonbaharda tanıtmayı planladığı katlanabilir iPhone'un tasarımını ve boyutlarını gösteren şematik çizimler paylaşıldı.                              

    iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir telefonu hakkında ortaya atılan gecikme iddialarına rağmen, daha sonra iPhone Ultra (ya da iPhone Fold) modelinin planlandığı gibi ilerlediği ve 2026 sonbaharındaki lansmanda tanıtılacağı konuşulmuştu. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe de bunu destekleyen bir paylaşımda bulundu.

    Net bir tarih verilmemiş olsa da Apple’ın etkinliği büyük ihtimalle Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenecek. Bu da iPhone Ultra’nın, 1 Eylül 2026’da CEO koltuğunu devralacak olan John Ternus dönemindeki ilk büyük ürün duyurusu olabileceği anlamına geliyor.

    iPhone Fold'un tasarım şeması sızdı

    iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    yeux1122 isimli bir diğer kaynak ise iPhone Fold'un boyutlarını gösteren tasarım şemasını paylaştı. Bu çizimlere göre cihaz, açık haldeyken 120,59 mm yüksekliğe, 167,59 mm genişliğe ve 4,7 mm kalınlığa sahip olacak. Telefonun kapalı haldeyken 80,44 mm genişliğe sahip olacağı da çizimlerden anlaşılıyor. Ayrıca kamera çıkıntısıyla birlikte maksimum kalınlığın yaklaşık 13 mm olacağı ve cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacağı da belirtiliyor.

    Paylaşılan çizimler, iPhone Fold'un Dinamik Ada yerine yuvarlak bir kamera deliğine sahip olacağını doğruluyor. Bu nedenle cihazda biyometrik doğrulama için Face ID yerine yan tarafa konumlanan parmak izi temelli Touch ID yer alacak. İç ekrandaki kameranın ise sol üst köşeye konumlandığı görülüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiktok beğeni bot caravelle en çok tutulan modeli en az yakan kombi azel isminin anlamı avmigran zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum