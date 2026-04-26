Katlanabilir iPhone Fold'un tasarım şeması ve boyutları ortaya çıktı

Net bir tarih verilmemiş olsa da Apple’ın etkinliği büyük ihtimalle Eylül ayının ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenecek. Bu da iPhone Ultra’nın, 1 Eylül 2026’da CEO koltuğunu devralacak olan John Ternus dönemindeki ilk büyük ürün duyurusu olabileceği anlamına geliyor.
iPhone Fold'un tasarım şeması sızdı
Paylaşılan çizimler, iPhone Fold'un Dinamik Ada yerine yuvarlak bir kamera deliğine sahip olacağını doğruluyor. Bu nedenle cihazda biyometrik doğrulama için Face ID yerine yan tarafa konumlanan parmak izi temelli Touch ID yer alacak. İç ekrandaki kameranın ise sol üst köşeye konumlandığı görülüyor.