iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor!

Tam Boyutta Gör Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, 2026’nın en çok konuşulması beklenen telefonlarından biri olmaya şimdiden aday. Ancak güvenilirliği tartışmalı bir kaynaktan gelen yeni CAD çizimleri, cihazın alışılmadık şekilde kısa ve geniş bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

iPhone Fold’un tasarımı ortaya çıktı

Almanya merkezli iphone-ticker sitesinin paylaştığı CAD görsellerine göre iPhone Fold’un katlı haldeki ölçüleri 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6 mm olacak. Ayrıca katlı durumdayken, gövdeden dışarı doğru uzanan 1,8 mm’lik bir menteşe çıkıntısı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör iPhone Fold, katlı haldeyken 5,49 inç büyüklüğünde 3:2 gibi ilginç bir ekran oranına sahip olacak. Açıldığında ise, diğer katlanabilir telefonlar gibi kare yerine 7,76 inç boyutunda daha geniş bir dikdörtgen (4:3) ekrana sahip olacak. Bu ekran, 8,3 inçlik iPad mini ekranından biraz daha küçük.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bu tasarım tercihi ilk nesil Pixel Fold'u andırıyor. O model de, diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak daha kısa ama geniş bir ekrana sahipti. Apple ise bir adım öteye giderek ekranı boydan daha kısa ve enden daha geniş tutarak tek elle kullanılabilirliği arttırmayı hedefliyor gibi görünüyor. Telefon açık haldeyken ise daha geniş bir ekranla daha gelişmiş bir tablet deneyimi sunabilir.

Tam Boyutta Gör Kalınlık tarafında ise iPhone Fold katlıyken 9,6 mm, açıldığında ise (kamera çıkıntısı hariç) yalnızca 4,8 mm kalınlığa sahip. Kıyaslamak gerekirse, iPhone Air’in kalınlığı 5,64 mm, Galaxy Fold 7'nin ise katlı haldeyken 8,9 mm.

Bu bilgiler,The Information’ın kısa süre önce paylaştığı raporla da örtüşüyor. Rapora göre iPhone Fold, 7,7 inçlik iç ekran ve 5,3 inçlik dış ekran ile gelecek. Ayrıca ekranların, Corning ve SCHOTT gibi firmalardan temin edilen özel cam ve gelişmiş malzemelerin birleşiminden oluşan oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

iPhone Fold beklenen özellikler

Sızıntılara göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u şu donanım ve tasarım detaylarıyla gelebilir:

Kat izi neredeyse görünmeyen bir katlanabilir ekran

Özel bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi

Yaklaşık 7,7 inç ana ekran , 5,4 inç kapak ekranı

, 2.713 x 1.920 çözünürlük ve 4:3 en-boy oranı

ve Face ID yerine Touch ID

A20 Pro işlemci , 12 GB RAM , Apple’ın kendi üretimi C2 5G modem

, , Apple’ın kendi üretimi Çift arka kamera, 48 MP çözünürlük

çözünürlük Ekran altı kamera, 24 MP’ye kadar

5.400 – 5.800 mAh kapasiteli batarya

kapasiteli batarya 2026’nın ikinci yarısında tanıtılacak

tanıtılacak Yalnızca eSIM destekli olacak

destekli olacak Yaklaşık 2.399 dolar fiyat etiketi

fiyat etiketi İlk yıl için 7–9 milyon adet sevkiyat beklentisi

