Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor!

    Önümüzdeki sene piyasaya çıkması beklenen katlanabilir iPhone'nun tasarımını gösteren CAD çizimleri ortaya çıktı. Cihaz, kısa ve geniş gövde yapısıyla diğer katlanabilir telefonlardan ayrılacak.

    iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın katlanabilir iPhone modeli, 2026’nın en çok konuşulması beklenen telefonlarından biri olmaya şimdiden aday. Ancak güvenilirliği tartışmalı bir kaynaktan gelen yeni CAD çizimleri, cihazın alışılmadık şekilde kısa ve geniş bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

    iPhone Fold’un tasarımı ortaya çıktı

    Almanya merkezli iphone-ticker sitesinin paylaştığı CAD görsellerine göre iPhone Fold’un katlı haldeki ölçüleri 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6 mm olacak. Ayrıca katlı durumdayken, gövdeden dışarı doğru uzanan 1,8 mm’lik bir menteşe çıkıntısı bulunuyor. 

    iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor! Tam Boyutta Gör
    iPhone Fold, katlı haldeyken 5,49 inç büyüklüğünde 3:2 gibi ilginç bir ekran oranına sahip olacak. Açıldığında ise, diğer katlanabilir telefonlar gibi kare yerine 7,76 inç boyutunda daha geniş bir dikdörtgen (4:3) ekrana sahip olacak. Bu ekran, 8,3 inçlik iPad mini ekranından biraz daha küçük.
    iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu tasarım tercihi ilk nesil Pixel Fold'u andırıyor. O model de, diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak daha kısa ama geniş bir ekrana sahipti. Apple ise bir adım öteye giderek ekranı boydan daha kısa ve enden daha geniş tutarak tek elle kullanılabilirliği arttırmayı hedefliyor gibi görünüyor. Telefon açık haldeyken ise daha geniş bir ekranla daha gelişmiş bir tablet deneyimi sunabilir.
    iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor! Tam Boyutta Gör
    Kalınlık tarafında ise iPhone Fold katlıyken 9,6 mm, açıldığında ise (kamera çıkıntısı hariç) yalnızca 4,8 mm kalınlığa sahip. Kıyaslamak gerekirse, iPhone Air’in kalınlığı 5,64 mm, Galaxy Fold 7'nin ise katlı haldeyken 8,9 mm.

    Bu bilgiler,The Information’ın kısa süre önce paylaştığı raporla da örtüşüyor. Rapora göre iPhone Fold, 7,7 inçlik iç ekran ve 5,3 inçlik dış ekran ile gelecek. Ayrıca ekranların, Corning ve SCHOTT gibi firmalardan temin edilen özel cam ve gelişmiş malzemelerin birleşiminden oluşan oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

    iPhone Fold beklenen özellikler

    Sızıntılara göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u şu donanım ve tasarım detaylarıyla gelebilir:

    • Kat izi neredeyse görünmeyen bir katlanabilir ekran
    • Özel bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi
    • Yaklaşık 7,7 inç ana ekran, 5,4 inç kapak ekranı
    • 2.713 x 1.920 çözünürlük ve 4:3 en-boy oranı
    • Face ID yerine Touch ID
    • A20 Pro işlemci, 12 GB RAM, Apple’ın kendi üretimi C2 5G modem
    • Çift arka kamera, 48 MP çözünürlük
    • Ekran altı kamera, 24 MP’ye kadar
    • 5.400 – 5.800 mAh kapasiteli batarya
    • 2026’nın ikinci yarısında tanıtılacak
    • Yalnızca eSIM destekli olacak
    • Yaklaşık 2.399 dolar fiyat etiketi
    • İlk yıl için 7–9 milyon adet sevkiyat beklentisi
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    the flying dutchman +69 yellowcanary56 +51 fduz +46 power-pc +41 TITAN +31 XX58 +28 emrekaradag +27 OPTİMİST +24 Ua-87 +23 Linux Super User +22
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    30 Kişi Okuyor (1 Üye, 29 Misafir) 10 Masaüstü 20 Mobil
    Erellach okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3856 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    katlanabilir iphone, iphone fold ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 bar kaç kg mercedes a180 yorum dolandırıldım iban numarası var arka teker bilyası bozulursa ne olur kia cerato 1.6 crdi yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum