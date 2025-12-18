iPhone Fold'un tasarımı ortaya çıktı: Oldukça farklı görünüyor!

Almanya merkezli iphone-ticker sitesinin paylaştığı CAD görsellerine göre iPhone Fold’un katlı haldeki ölçüleri 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6 mm olacak. Ayrıca katlı durumdayken, gövdeden dışarı doğru uzanan 1,8 mm’lik bir menteşe çıkıntısı bulunuyor.
Bu bilgiler,The Information’ın kısa süre önce paylaştığı raporla da örtüşüyor. Rapora göre iPhone Fold, 7,7 inçlik iç ekran ve 5,3 inçlik dış ekran ile gelecek. Ayrıca ekranların, Corning ve SCHOTT gibi firmalardan temin edilen özel cam ve gelişmiş malzemelerin birleşiminden oluşan oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor.
iPhone Fold beklenen özellikler
Sızıntılara göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u şu donanım ve tasarım detaylarıyla gelebilir:
Kat izi neredeyse görünmeyen bir katlanabilir ekran
Özel bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi
Yaklaşık 7,7 inç ana ekran, 5,4 inç kapak ekranı
2.713 x 1.920 çözünürlük ve 4:3 en-boy oranı
Face ID yerine Touch ID
A20 Pro işlemci, 12 GB RAM, Apple’ın kendi üretimi C2 5G modem
