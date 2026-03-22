    iPhone Fold: Yeni ekran teknolojileri güneş parlamasını artırabilir

    Apple iPhone Fold, ultra ince ekran ve yeni menteşe teknolojisiyle geliyor. Ancak CoE filtreli ekran güneş ışığında yansıma sorunlarına yol açabilir. İşte detaylar:

    Apple, uzun süredir merakla beklenen iPhone Fold modeli ile katlanabilir ekran pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Telefon, ultra ince esnek cam ve modifiye edilmiş sıvı metal menteşe teknolojisiyle öne çıkıyor. OLED panel üzerinde uygulanacak yeni CoE filtresi, ekranın daha ince, hafif ve enerji verimli olmasını sağlarken, bazı kullanıcılar için güneş ışığı altında ekran yansımalarını artırabilir. İlk veriler, cihazın ekranının yüksek yansıtma özelliğine sahip olabileceğini ve parlak dış mekan kullanımında gözle görülür bir parlamaya neden olabileceğini gösteriyor.

    Apple’ın CoE filtre seçimi ve parlama üzerindeki etkileri

    iPhone Fold'un menteşe mekanizması, daha önce Apple tarafından kullanılan katlanabilir ekran tasarımlarından farklı olarak modifiye edilmiş sıvı metalden üretilecek. Bu yapı, ekranın katlama sırasında daha az gerilim yaşamasına olanak tanıyor. Ekranda kullanılan ultra ince esnek cam (UFG) teknolojisi ise hem cihazın toplam kalınlığını azaltıyor hem de katlama yarıçapını küçültüyor. Bu sayede hem ergonomik bir katlanabilir yapı elde ediliyor hem de ekranın dayanıklılığı artıyor.

    CoE filtresi, ekranın verimliliğini artırmak için geleneksel kalın polarizasyon katmanının yerine doğrudan biriktirilmiş ince bir renk filtresi katmanı sunuyor. Siyah piksel tanımlama katmanı (PDL) ile birleştiğinde bu sistem, ışık geçirgenliğini yükseltiyor ve enerji tüketimini azaltıyor. Katlanabilir bir ekran için daha ince yapı, cihazın kullanım ömrünü uzatırken kullanıcıya daha kompakt ve hafif bir deneyim sunuyor.

    Bu teknoloji, Samsung Galaxy S26 Ultra örneğinde de kullanılmış ve ekran verimliliğinde artış sağlarken yansıtma oranını da yükseltmişti. Galaxy S25 Ultra'nın %1,5 yansıtma oranı, CoE filtreli S26 Ultra'da %2,8’e çıkmış, bu da iPhone 17 Pro Max’in yansıma seviyesine yaklaşmıştı. Benzer bir durum iPhone Fold’da da gözlemlenebilir; Apple’ın mevcut iPhone ekranları zaten nispeten yüksek yansıtma değerine sahip olduğundan, CoE filtresiyle bu oranın artması muhtemel.

    Katlanabilir ekranlarda bu tip yansımalar, doğrudan güneş ışığı altında okunabilirliği etkileyebilir ve kullanıcıların parlak ortamda ekrana bakarken ek refleksiyonlarla karşılaşmasına yol açabilir. Bu durum, özellikle dış mekan fotoğraf çekimi, video izleme veya harita kullanımı gibi yoğun parlaklık gerektiren senaryolarda daha belirgin hale gelebilir.

    Son olarak fiyat açısından, Apple iPhone Fold’un başlangıç fiyatının 1.999 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat, yüksek teknoloji ekran ve menteşe sistemlerinin yanı sıra CoE filtresi ile enerji verimliliği artışı sunan bir cihaz için piyasadaki diğer katlanabilir modellerle rekabet edebilecek düzeyde konumlanıyor.

     

