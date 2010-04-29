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iPhone HD, LG imzalı 5 Megapiksellik kameraya sahip olabilir

9 yıl
10,9b
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14
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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7 Haziran'da kapılarını açacak olan WWDC 2010'da tanıtılması beklenen yeni iPhone'un prototipi bir barda bulunmuş ve Gizmodo tarafından 5000 dolar karşılığında satın alınarak incelenmişti. Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için sahip olduğu yeni özelliklerin neler olduğu anlaşılamamıştı.

Ancak iPhone HD ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiada iPhone'un sahip olacağı kamerayla ilgili. Kore'de yayınlanan Chobus Ilbo'nun haberine göre LG Innotek, 4.Nesil iPhone'da kullanılmak üzere Apple'a 5 Megapiksellik sensörler tedarik edecek.

2009 yılı içersinde Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes ise Apple'ın OmniVision'dan iPhone'da kullanılmak üzere 2010 yılı için 40-50 milyon 5 Megapiksellik kamera sensörü alımı yapacağını iddia etmişti.


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DH Misafiri 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: Mertcan.
quote:
Orijinalden alıntı: Fashionality
quote:
Orijinalden alıntı: Mertcan.
"Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için"
Uzaktan telefonu kitleme olayını üreticiler nasıl yapıyor? Hep merak etmişimdir.
telefona bu kadar özellik koyan bi firma uzaktan telefonu kilitleme gibi basit bi şeyi mi yapamayacak..
Yapacak da işte teknik açıdan nasıl oluyor onu merak ediyorum
bir yazılım ile yapılıyor olabilir ya da telefona yerleştirilen ufak bir sistem

Apple değil istersen sen bile yapabiliyorsun=))
apple.com/...
Gps teknolojisi saolsun=)
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wox 9 yıl

Shady




7 Haziran'da kapılarını açacak olan WWDC 2010'da tanıtılması beklenen yeni iPhone'un prototipi bir barda bulunmuş ve Gizmodo tarafından 5000 dolar karşılığında satın alınarak incelenmişti. Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için sahip olduğu yeni özelliklerin neler olduğu anlaşılamamıştı.


Ancak iPhone HD ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiada iPhone'un sahip olacağı kamerayla ilgili. Kore'de yayınlanan Chobus Ilbo'nun haberine göre LG Innotek, 4.Nesil iPhone'da kullanılmak üzere Apple'a 5 Megapiksellik sensörler tedarik edecek.


2009 yılı içersinde Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes ise Apple'ın OmniVision'dan iPhone'da kullanılmak üzere 2010 yılı için 40-50 milyon 5 Megapiksellik kamera sensörü alımı yapacağını iddia etmişti.





ARKADAŞIM SENİN YANLIŞIN VAR NİKON MARKA 12 MEGAPİKSELLİK BİR SLR KAMERAYA SAHİP OLACAK...
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Mertcan. 9 yıl
"Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için"
Uzaktan telefonu kitleme olayını üreticiler nasıl yapıyor? Hep merak etmişimdir.
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Fashionality 9 yıl

Mertcan.

"Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için"

Uzaktan telefonu kitleme olayını üreticiler nasıl yapıyor? Hep merak etmişimdir.

telefona bu kadar özellik koyan bi firma uzaktan telefonu kilitleme gibi basit bi şeyi mi yapamayacak..
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Rainbow6 9 yıl
eger yeni makina cidden buysa kalsin ben almayayim
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cundi 9 yıl
Bence güzel bir cihaz olacak. Gerçi benim 3GS'yi de yeni almıştım. Tühhhh...
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resler 9 yıl
Herkes iphone üzerinden reklamını yapıp para kazanmaya çalışıyor. Yarında biri çıkar iphonede kullanılacak vidalarıda şu firma yapacakmış diye haber yapar. Başkası da çıkar kutularını falanca firma üretecekmiş kutulardaki baskıda kullanılacak mürekkebide şurdan alacakmış diye haber olur.
Bri haberde benden silicon vadisi polisi 3 gün önce (26 nisanda) gizmodo editörünün evine baskın yapıp 4 bilgisayarına el koymuş sebep mi tabiki iphone
news.yahoo.com/...
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Batuist 9 yıl
ne yani telefon hala üretilmedimiki hala tedarik edecekler...
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extinct 9 yıl

Batuist

ne yani telefon hala üretilmedimiki hala tedarik edecekler...


daha uretilmediyse gidip 3gs alıyım ozaman şu apple adam gibi bişey dese şaşıracağım
insan güzelce bi açıklama yapar
derki şugun tanıtacağın cihazı daha tanıtılacağı gun belli deil
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The Catalyst 9 yıl
Daha iyi bir kamera olsaydı güzel olurdu en azından 8 mp
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DiciQ 9 yıl
5mp sensör fena digil
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