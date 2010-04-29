iPhone HD, LG imzalı 5 Megapiksellik kameraya sahip olabilir

7 Haziran'da kapılarını açacak olan WWDC 2010'da tanıtılması beklenen yeni iPhone'un prototipi bir barda bulunmuş ve Gizmodo tarafından 5000 dolar karşılığında satın alınarak incelenmişti. Ancak prototip uzaktan Apple tarafından kitlendiği için sahip olduğu yeni özelliklerin neler olduğu anlaşılamamıştı.
Ancak iPhone HD ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son iddiada iPhone'un sahip olacağı kamerayla ilgili. Kore'de yayınlanan Chobus Ilbo'nun haberine göre LG Innotek, 4.Nesil iPhone'da kullanılmak üzere Apple'a 5 Megapiksellik sensörler tedarik edecek.
2009 yılı içersinde Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes ise Apple'ın OmniVision'dan iPhone'da kullanılmak üzere 2010 yılı için 40-50 milyon 5 Megapiksellik kamera sensörü alımı yapacağını iddia etmişti.
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Apple değil istersen sen bile yapabiliyorsun=))
apple.com/...
Gps teknolojisi saolsun=)
ARKADAŞIM SENİN YANLIŞIN VAR NİKON MARKA 12 MEGAPİKSELLİK BİR SLR KAMERAYA SAHİP OLACAK...
Uzaktan telefonu kitleme olayını üreticiler nasıl yapıyor? Hep merak etmişimdir.
telefona bu kadar özellik koyan bi firma uzaktan telefonu kilitleme gibi basit bi şeyi mi yapamayacak..
Bri haberde benden silicon vadisi polisi 3 gün önce (26 nisanda) gizmodo editörünün evine baskın yapıp 4 bilgisayarına el koymuş sebep mi tabiki iphone
news.yahoo.com/...
daha uretilmediyse gidip 3gs alıyım ozaman şu apple adam gibi bişey dese şaşıracağım
insan güzelce bi açıklama yapar
derki şugun tanıtacağın cihazı daha tanıtılacağı gun belli deil