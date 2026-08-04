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    iPhone ile Windows arasında kopyala-yapıştır özelliği geliyor

    Apple, iPhone ile Windows arasında kesintisiz kopyala-yapıştır deneyimi sunacak yeni bir özellik geliştiriyor. Özelliğin 2027 sonu veya 2028 başında kullanıma sunulması bekleniyor.

    iPhone ile Windows arasında kopyala-yapıştır özelliği geliyor Tam Boyutta Gör

    Apple, iPhone ile Windows bilgisayarlar arasında doğrudan kopyala-yapıştır yapılmasını sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone'da kopyaladıkları metin veya desteklenen diğer içerikleri Windows bilgisayarlarına yapıştırabilecek. Aynı işlemi ters yönde de gerçekleştirebilecek. Sürekli çalışan pano senkronizasyonu sayesinde her aktarım için uygulama açmaya veya manuel işlem başlatmaya gerek kalmayacak.

    Microsoft talep etti, Apple geliştirmeye başladı

    Apple ekosisteminde uzun süredir bulunan Universal Clipboard özelliğine benzer şekilde çalışacak sistem, pano içeriğini eşleştirilmiş Windows bilgisayarlarla senkronize edecek. Yeni özellik, Microsoft'un Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamındaki birlikte çalışabilirlik talebi sonrasında geliştiriliyor. Microsoft, mevcut iOS kısıtlamalarının pano verilerinin arka planda sürekli senkronize edilmesini engellediğini belirterek iPhone ile Windows arasında kesintisiz çalışan bir çözüm talep etti. Apple da bu talebi kabul ederek yeni bir pano paylaşım altyapısı geliştireceğini açıkladı.

    Apple'ın planına göre sistem, AccessorySetupKit ve Accessory Transport Extension altyapılarından yararlanacak. Kullanıcılar pano paylaşımı için her eşleştirilmiş bilgisayara yalnızca bir kez izin verecek. Ardından sistem, panoya yeni bir içerik kopyalandığında bunu otomatik olarak Windows bilgisayara aktarabilecek.

    2027'de kullanıma sunulması bekleniyor

    Apple, bu özelliğin geliştirilmesini önemli bir mühendislik çalışması olarak tanımlıyor. Şirket, geliştirme sürecini 2027 sonbaharında tamamlamayı, ardından özelliği önce geliştirici beta sürümünde test etmeyi planlıyor. Genel kullanıma sunulmasının ise 2027 sonu veya 2028'in başını bulabileceği belirtiliyor. İlk etapta Avrupa Birliği'nde sunulması beklenen özelliğin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de açılması ihtimaller arasında yer alıyor.

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