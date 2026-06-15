iPhone Kamera uygulaması iOS 27 ile yenileniyor: Yeni Siri modu ve fazlası

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'de Kamera uygulamasının kontrollerini yeniden tasarladı. Bu, kompozisyon, pozlama ve derinlik konusunda yardımcı olan araçlara daha hızlı erişim imkanı veriyor. Güncelleme, iOS 26 ile tanıtılan basitleştirilmiş arayüzü temel alırken, çekim sırasında önemli ayarlara ulaşmayı kolaylaştırıyor.

iOS 27 vs iOS 26: Yeni özellikler neler, güncellemeye değer mi? 6 sa. önce eklendi

İlk iOS 27 geliştirici beta sürümünde de fark edildiği üzere derinlik, ızgara ve seviye kontrollerine erişmek artık daha kolay. Apple ayrıca, Kamera uygulamasından ayrılmadan görsel arama başlatmanıza olanak tanıyan yeni Siri modunu entegre etti.

Kamera kontrollerine daha kolay erişme

Tam Boyutta Gör iPhone Kamera uygulaması her zaman kullanışlı fotoğrafçılık araçları sunmuş olsa da bazı kontroller ek menülerin arkasında gizliydi. Hızlı hareket eden nesneleri çekmek için duraklatıp kontrol panelini açmak ve doğru seçeneği bulmak gerektiriyordu. iOS 27'de, güncellenmiş kontroller önemli araçları ana çekim arayüzüne daha yakın yere yerleştiriyor. Kamera uygulamasından ayrılmadan ızgarayı etkinleştirmek, derinlik ayarlarını yapmak mümkün.

Daha iyi kompozisyon araçları

Yeni ızgara ve seviye seçenekleri, daha dengeli fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Izgara, üçte bir kuralını uygulamayı, gökyüzünü doğru konumlandırmayı ve birkaç çekimde tutarlı kadrajı korumayı kolaylaştırıyor.

Seviye aracı, iPhone eğildiğinde görsel rehberlik sağlıyor. Mimari, manzara, üstten yemek fotoğrafçılığı, belge çekimi, ürün fotoğrafları gibi, küçük bir açının bile çizgilerin düzensiz görünmesine neden olabileceği durumlarda kullanışlılık sağlıyor.

Derinlik kontrolleri de Portre modu arka plan bulanıklığı üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Fotoğraf çekmeden önce derinliği ayarlamak, arka planın nesne etrafında ne kadar net görünmesi gerektiğine karar vermenize yardımcı oluyor.

Siri modu kamera arayüzüne ekleniyor

Tam Boyutta Gör Siri modu, özel düğmeyle etkinleştirilen Görsel Zeka deneyiminin yerini alıyor ve artık Kamera uygulamasının içinde başka bir mod olarak görünüyor. Kamerayı bir nesneye doğrultup Siri'den doğrudan bilgi alabiliyorsunuz. Örneğin; Siri bir nesneyi tanımlayabiliyor, kameranın önünde ne göründüğünü açıklayabiliyor ya da görünen bilgilere göre hareket etmenize yardımcı olabiliyor. Siri’yi kullanmadan, normal bir fotoğraf çekmek istiyorsanız, uygulamadan çıkmadan Fotoğraf moduna dönebiliyorsunuz.

Yeniden tasarım, fotoğrafçılık araçlarına erişimi iyileştiriyor ancak Apple deklanşör hızı, ISO, beyaz dengesi veya odaklama için tam manuel kontroller sunmuyor. Gelişmiş kontroller içeren özelleştirilebilir widget sistemi, ilk iOS 27 geliştirici betasında olmasa da Eylül ayında iPhone 18 Pro ile kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 27 beta sürümü şu anda yalnızca geliştiriciler için indirilebilir ancak Apple Temmuz ayında iOS 27 genel beta sürümü yayınlamayı planlıyor. iOS 27 bu sonbaharda piyasaya sürülecek.

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iPhone Kamera uygulaması iOS 27 ile yenileniyor

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