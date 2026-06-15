iPhone Kamera uygulaması iOS 27 ile yenileniyor: Yeni Siri modu ve fazlası

İlk iOS 27 geliştirici beta sürümünde de fark edildiği üzere derinlik, ızgara ve seviye kontrollerine erişmek artık daha kolay. Apple ayrıca, Kamera uygulamasından ayrılmadan görsel arama başlatmanıza olanak tanıyan yeni Siri modunu entegre etti.
Kamera kontrollerine daha kolay erişme
Daha iyi kompozisyon araçları
Yeni ızgara ve seviye seçenekleri, daha dengeli fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Izgara, üçte bir kuralını uygulamayı, gökyüzünü doğru konumlandırmayı ve birkaç çekimde tutarlı kadrajı korumayı kolaylaştırıyor.
Seviye aracı, iPhone eğildiğinde görsel rehberlik sağlıyor. Mimari, manzara, üstten yemek fotoğrafçılığı, belge çekimi, ürün fotoğrafları gibi, küçük bir açının bile çizgilerin düzensiz görünmesine neden olabileceği durumlarda kullanışlılık sağlıyor.
Derinlik kontrolleri de Portre modu arka plan bulanıklığı üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Fotoğraf çekmeden önce derinliği ayarlamak, arka planın nesne etrafında ne kadar net görünmesi gerektiğine karar vermenize yardımcı oluyor.
Siri modu kamera arayüzüne ekleniyor
Yeniden tasarım, fotoğrafçılık araçlarına erişimi iyileştiriyor ancak Apple deklanşör hızı, ISO, beyaz dengesi veya odaklama için tam manuel kontroller sunmuyor. Gelişmiş kontroller içeren özelleştirilebilir widget sistemi, ilk iOS 27 geliştirici betasında olmasa da Eylül ayında iPhone 18 Pro ile kullanıma sunulması bekleniyor.
iOS 27 beta sürümü şu anda yalnızca geliştiriciler için indirilebilir ancak Apple Temmuz ayında iOS 27 genel beta sürümü yayınlamayı planlıyor. iOS 27 bu sonbaharda piyasaya sürülecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: