Yapay Zeka Özeti:
- Apple'ın kamera yazılımlarından sorumlu kıdemli yöneticisi Jon McCormack, sekiz yıllık görevinin ardından şirketten ayrıldı. Fotoğraflarda yapay zeka müdahalesine karşı duruşuyla bilinen McCormack, iPhone kamerasının gerçeği yansıtması gerektiğini savunuyordu. Şirketteki yönetimsel değişimlerin ardından emekli olan tecrübeli ismin yerine henüz yeni bir atama yapılmadı. Mevcut sorumluluklar geçici olarak diğer yöneticiler arasında paylaştırıldı.
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Apple Kamera ve Fotoğraflar yazılımının başındaki isim: Jon McCormack
McCormack, iPhone kullanıcılarının fotoğraf ve videoları nasıl çektiği, görüntülediği ve düzenlediğinin arkasındaki yazılımı denetliyordu. Ekibi, iPhone 17'deki yeniden tasarlanmış selfie kamerası ve bu yıl iPhone 18 Pro'nun Apple'ın ilk değişken diyaframlı kamerasına sahip olduğu yeni kamera kontrolleri üzerinde çalıştı.
Bloomberg'e konuşan Apple içindeki kaynaklara göre, McCormack, fotoğraf oluşturmak veya değiştirmek için üretken yapay zekanın kullanılmasına şiddetle karşıydı. Google ve Samsung, görüntülerde büyük değişiklikler yapabilen yapay zeka araçlarına yönelmişti.
McCormack, bu yılın başlarında Wired'a verdiği demeçte “Fotoğraf, gerçekten olmuş bir şeyin görüntüsüdür" demişti.
Rakiplerinin aksine Apple, iPhone 18 Pro'ya fotoğrafların gerçek olduğunu kanıtlamaya olanak tanıyan bir mod ekledi. Bloomberg'in kaynakları, McCormack’in emekliliğinin Apple'ın yapay zeka stratejisiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlıkla bağlantılı olmadığını söyledi.
McCormack, ekibi yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak için baskı altında olan yazılım şefi Craig Federighi'ye bağlıydı. Yeni CEO John Ternus'un daha hızlı hareket etmek için yönetim katmanlarını azaltmasıyla birlikte, McCormack, bu sonbaharda Apple Pay başkanı Jennifer Bailey'nin ardından görevden ayrıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: