iPhone için uydu bağlantısını güçlendiren kılıf patenti ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ile birlikte akıllı telefonlarında uydu bağlantısını sunmaya başlayan Apple, standart hale getirdiği bu özellik için uyumlu kılıflar için de çalışmaya başladı. Ortaya çıkan bir patent uydu bağlantısını güçlendiren bir kılıfa işaret ediyor.

iPhone için uydu destekli kılıf

Geçmiş yıllarda başvurusu yapılan ve yakın zamanda onay verilen bir patente göre, bahse konu iPhone kılıfının arka kısmında yer alan özel bir modül yukarı doğru açılarak uydu sinyallerini daha güçlü alacak bir şekle dönüşüyor. Kullanıcı kılıfı tutuyor olsa bile modül ile temas olmadığı için bir sinyal kaybı da yaşanmıyor.

Modül içerisinde sinyal arttırıcı antenler yer alıyor ve kılıfın telefon ile bağlantısını sağlayacak NFC gibi bir elektronik devre taşıdığı belirtiliyor. Kılıfın birden fazla uydu ile bağlantı kurarak sinyalleri güçlendirdiği ifade ediliyor. iPad cihazları için de uyumlu hale getirilebilecek olan kılıfın ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.

