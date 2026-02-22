Giriş
    iPhone için uydu bağlantısını güçlendiren kılıf patenti ortaya çıktı

    Apple uydu bağlantısı sağlayan iPhone modellerine daha verimli bir bağlantı sağlamak adına elektronik devreler ve antenler barındıran bir kılıf patenti üzerinde çalışıyor. 

    iPhone Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 ile birlikte akıllı telefonlarında uydu bağlantısını sunmaya başlayan Apple, standart hale getirdiği bu özellik için uyumlu kılıflar için de çalışmaya başladı. Ortaya çıkan bir patent uydu bağlantısını güçlendiren bir kılıfa işaret ediyor.

    iPhone için uydu destekli kılıf

    Geçmiş yıllarda başvurusu yapılan ve yakın zamanda onay verilen bir patente göre, bahse konu iPhone kılıfının arka kısmında yer alan özel bir modül yukarı doğru açılarak uydu sinyallerini daha güçlü alacak bir şekle dönüşüyor. Kullanıcı kılıfı tutuyor olsa bile modül ile temas olmadığı için bir sinyal kaybı da yaşanmıyor.

    Modül içerisinde sinyal arttırıcı antenler yer alıyor ve kılıfın telefon ile bağlantısını sağlayacak NFC gibi bir elektronik devre taşıdığı belirtiliyor. Kılıfın birden fazla uydu ile bağlantı kurarak sinyalleri güçlendirdiği ifade ediliyor. iPad cihazları için de uyumlu hale getirilebilecek olan kılıfın ne zaman piyasaya çıkacağı ise bilinmiyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 13 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 22 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

