    Perplexity Comet AI tarayıcısı iPhone’a geldi

    Mobil tarayıcı deneyimine aktif bir yapay zekâ robotu da ekleyen Perplexity Comet AI nihayet iPhone kullanıcılarına da sunuldu. iPad için henüz bir gelişme yok. 

    Perplexity firmasının yapay zekâ rekabetinde elini güçlendirmek için geçen yıl tanıttığı Comet AI tarayıcısı bir süre Max abonelerine özel kalsa da önce masaüstünde herkesin erişimine açıldı ardından da Android platformuna geldi.

    iPhone için Perplexity Comet AI

    Android versiyonda olduğu gibi iPhone versiyonunda da kullanıcılar internette gezinti yaparken doğrudan tarayıcı üzerinden Perplexity'nin yapay zekasıyla etkileşime geçebiliyor. Gezinti yapılan internet sayfasının özetlenmesi, açık olan sekmelerle ilgili işlem yapılması ya da yeni bir arama gibi komutlar verilebiliyor. İngilizce dilinde sesli sohbet de yapılabiliyor.

    iPhone uygulaması farklı olarak Luqid Glass uyumu sayesinde göze daha hoş gelen tasarım ve öne çıkan adres çubuğu ile geliyor. Varsayılan tarayıcı haline getirilebilen Comet AI sınırlamalar nedeniyle üçüncü taraf eklentileri desteklemiyor.

    Bu gelişme ile Comet AI tarayıcısı mobil ve masaüstü platformlarda erişilebilir hale geldi ancak halen iPad uygulaması mevcut değil. Yıl içerisinde daha gelişmiş bir tarayıcının iPad kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

