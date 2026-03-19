Perplexity Comet AI tarayıcısı iPhone’a geldi

Tam Boyutta Gör Perplexity firmasının yapay zekâ rekabetinde elini güçlendirmek için geçen yıl tanıttığı Comet AI tarayıcısı bir süre Max abonelerine özel kalsa da önce masaüstünde herkesin erişimine açıldı ardından da Android platformuna geldi.

Android versiyonda olduğu gibi iPhone versiyonunda da kullanıcılar internette gezinti yaparken doğrudan tarayıcı üzerinden Perplexity'nin yapay zekasıyla etkileşime geçebiliyor. Gezinti yapılan internet sayfasının özetlenmesi, açık olan sekmelerle ilgili işlem yapılması ya da yeni bir arama gibi komutlar verilebiliyor. İngilizce dilinde sesli sohbet de yapılabiliyor.

Yapay zekalı internet tarayıcısı Comet artık Android'de 3 ay önce eklendi

iPhone uygulaması farklı olarak Luqid Glass uyumu sayesinde göze daha hoş gelen tasarım ve öne çıkan adres çubuğu ile geliyor. Varsayılan tarayıcı haline getirilebilen Comet AI sınırlamalar nedeniyle üçüncü taraf eklentileri desteklemiyor.

Bu gelişme ile Comet AI tarayıcısı mobil ve masaüstü platformlarda erişilebilir hale geldi ancak halen iPad uygulaması mevcut değil. Yıl içerisinde daha gelişmiş bir tarayıcının iPad kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

iPhone kullanıcılarına Comet AI müjdesi

