    iPhone lansman tarihinde ilk: Standart model geç çıkacak!

    Apple'ın bu yıl standart iPhone 18 modeli çıkarması beklenmiyor. Şirket, uzun süredir devam eden yıllık iPhone lansman döngüsünde önemli bir değişiklik planlıyor. İşte detaylar:

    Standart iPhone 18 modeli geç çıkacak Tam Boyutta Gör
    2025'te iPhone 17'nin muazzam başarısına rağmen, iPhone 18'in 2027 baharına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Bu, iPhone 17'nin 18 aydan fazla süre boyunca en yeni standart model olarak ürün gamında kalacağı anlamına geliyor.

    Son on yılda Apple, her Eylül ayında standart ve pro iPhone modellerini aynı anda piyasaya sürdü. Bu yaklaşım değişiyor. Apple, yeni iPhone’ları sonbaharda tek bir etkinlikte tanıtmak yerine, yılın farklı aylarına yayarak kademeli lansman stratejisine doğru ilerliyor. Bu modelde, sonbaharda öncelik premium cihazlara verilirken, daha uygun fiyatlı veya ana akım sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.

    Standart iPhone 18 modeli bu yıl çıkmayacak

    Bu bağlamda, Apple’ın standart iPhone 18'i 2026'da piyasaya sürmesi beklenmiyor. Şirket, ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i her zaman olduğu gibi sonbahar döneminde çıkaracak. Standart iPhone 18 modeli ise birkaç ay sonra (2027 baharında), iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air ile birlikte piyasaya sürülecek.

    Tedarik zinciri analistleri, bu değişimin arkasındaki faktör olarak üretim ve lojistik avantajlarına işaret ediyor. Apple, lansmanları aralıklı hale getirerek üretim darboğazlarını azaltabilir, gelişmiş teknolojiler için bileşen tedarikini daha iyi yönetebilir ve iPhone satışlarını tek bir döneme yoğunlaştırmak yerine çeyreklere bölmek gelir tahakkukunu daha düzgün hale getirebilir.

