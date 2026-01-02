iPhone lansman tarihinde ilk: Standart model geç çıkacak!

Son on yılda Apple, her Eylül ayında standart ve pro iPhone modellerini aynı anda piyasaya sürdü. Bu yaklaşım değişiyor. Apple, yeni iPhone’ları sonbaharda tek bir etkinlikte tanıtmak yerine, yılın farklı aylarına yayarak kademeli lansman stratejisine doğru ilerliyor. Bu modelde, sonbaharda öncelik premium cihazlara verilirken, daha uygun fiyatlı veya ana akım sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.
Standart iPhone 18 modeli bu yıl çıkmayacak
Bu bağlamda, Apple’ın standart iPhone 18'i 2026'da piyasaya sürmesi beklenmiyor. Şirket, ilk katlanabilir iPhone'uyla birlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i her zaman olduğu gibi sonbahar döneminde çıkaracak. Standart iPhone 18 modeli ise birkaç ay sonra (2027 baharında), iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air ile birlikte piyasaya sürülecek.
Tedarik zinciri analistleri, bu değişimin arkasındaki faktör olarak üretim ve lojistik avantajlarına işaret ediyor. Apple, lansmanları aralıklı hale getirerek üretim darboğazlarını azaltabilir, gelişmiş teknolojiler için bileşen tedarikini daha iyi yönetebilir ve iPhone satışlarını tek bir döneme yoğunlaştırmak yerine çeyreklere bölmek gelir tahakkukunu daha düzgün hale getirebilir.