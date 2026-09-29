2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İki hafta önce Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 gibi büyük yeni yazılım güncellemelerini yayınladı. Güncellemeler, Siri yapay zekasıyla öne çıkan yeni özelliklerle dolu. Şimdi ise şirket, bu sürümlerdeki hataları düzelten güncellemeler sundu. iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1, macOS 26.7.1 güncellemesi dışında henüz iOS 27'ye yükseltilmemiş olan tüm iPhone'lar için iOS 26.7.1 yayınlandı.

iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone 18 Pro Face ID sorunu düzeltildi! 18 sa. önce eklendi

iOS 26.7.1 güncellemesi neler getiriyor?

Apple'ın güvenlik destek sayfaları, kötü amaçlı hazırlanmış bir dosya ile kötüye kullanılabilen ve rastgele kod yürütülmesine olanak tanıyan CoreGraphics sınır dışı yazma sorunu olduğunu belirtiyor. Bu sorun, geliştirilmiş sınır kontrolü ile düzeltildi.

Apple, bu güvenlik açığının iOS’in eski sürümlerini kullanan hedefli kişilere yönelik son derece gelişmiş bir saldırıda kullanıldığını söylüyor. Apple'ın en yeni işletim sistemleri bu açıktan etkilenmiyor gibi görünüyor çünkü, iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1 ve macOS Golden Gate 27.0.1 güncellemelerinde yayınlanmış herhangi bir CVE kaydı bulunmuyor.

Güncelleme hangi cihazlara sunuldu?

iPhone 11 ve sonraki modeller

iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonraki modeller

iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonraki modeller

iPad Air 3. nesil ve sonraki modeller

iPad 8. nesil ve sonraki modeller

iPad mini 5. nesil ve sonraki modeller

Saldırı yaygın olmasa da, hâlâ iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe veya macOS Sequoia sürümlerinden birini kullanıyorsanız, yeni güncellemeleri en kısa sürede yüklemelisiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone'lar için acil güvenlik güncellemesi iOS 26.7.1 yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: