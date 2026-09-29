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    iPhone'lar için acil güvenlik güncellemesi iOS 26.7.1 yayınlandı

    Apple, iPhone 18 Pro için hata düzeltmeleri içeren iOS 27.0.1 ile birlikte iOS 27'ye geçmeyen iPhone kullanıcıları için güvenlik güncellemesi olan iOS 26.7.1'i yayınladı: İşte ayrıntılar:

    iOS 26.7.1 güvenlik güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    İki hafta önce Apple, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 gibi büyük yeni yazılım güncellemelerini yayınladı. Güncellemeler, Siri yapay zekasıyla öne çıkan yeni özelliklerle dolu. Şimdi ise şirket, bu sürümlerdeki hataları düzelten güncellemeler sundu. iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1, macOS 26.7.1 güncellemesi dışında henüz iOS 27'ye yükseltilmemiş olan tüm iPhone'lar için iOS 26.7.1 yayınlandı.

    iOS 26.7.1 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple'ın güvenlik destek sayfaları, kötü amaçlı hazırlanmış bir dosya ile kötüye kullanılabilen ve rastgele kod yürütülmesine olanak tanıyan CoreGraphics sınır dışı yazma sorunu olduğunu belirtiyor. Bu sorun, geliştirilmiş sınır kontrolü ile düzeltildi.

    Apple, bu güvenlik açığının iOS’in eski sürümlerini kullanan hedefli kişilere yönelik son derece gelişmiş bir saldırıda kullanıldığını söylüyor. Apple'ın en yeni işletim sistemleri bu açıktan etkilenmiyor gibi görünüyor çünkü, iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1 ve macOS Golden Gate 27.0.1 güncellemelerinde yayınlanmış herhangi bir CVE kaydı bulunmuyor.

    Güncelleme hangi cihazlara sunuldu?

    • iPhone 11 ve sonraki modeller
    • iPad Pro 12.9 inç 3. nesil ve sonraki modeller
    • iPad Pro 11 inç 1. nesil ve sonraki modeller
    • iPad Air 3. nesil ve sonraki modeller
    • iPad 8. nesil ve sonraki modeller
    • iPad mini 5. nesil ve sonraki modeller

    Saldırı yaygın olmasa da, hâlâ iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe veya macOS Sequoia sürümlerinden birini kullanıyorsanız, yeni güncellemeleri en kısa sürede yüklemelisiniz.

    Kaynakça https://support.apple.com/en-us/149226 https://9to5mac.com/2026/09/28/ios-26-7-1-available-now-for-iphone-with-security-fixes/
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