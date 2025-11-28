Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi

    Hong Kong merkezli Reetle, iPhone’lar için geliştirdiği E-Ink ekranlı akıllı kılıfını tanıttı. Yapay zeka destekli özelliklerle donatılan kılıf neler sunuyor?  

    iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Göz dostu E-Ink telefonlar son dönemde art arda piyasaya çıkarken, mevcut akıllı telefonundan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için yeni bir alternatif ortaya çıktı. Hong Kong merkezli Reetle, iPhone’lar için geliştirdiği E-Ink ekranlı akıllı kılıf SmartInk I modelini Kickstarter’da duyurdu.

    Reetle SmartInk I neler sunuyor?

    SmartInk I, yalnızca iPhone 14 ve sonrası modeller ile çalışıyor. Android kullanıcıları için şimdilik bir destek bulunmuyor. Kılıfın arka tarafında 3.97 inç büyüklüğünde, 235 ppi yoğunlukta bir E Ink dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar e-kitap veya iş belgelerini ana ekranın parlak ışığı yerine daha göz konforlu e-kağıt panelde okuyabiliyor. Ekran, manyetik olarak yerleştirilen kılıfın alt kısmında, temperli camın altında bulunuyor.

    iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi Tam Boyutta Gör
    SmartInk I yalnızca bir okuma ekranı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda üretkenlik odaklı araçlar da içeriyor. Örneğin telefon görüşmesi sırasında gerçek zamanlı olarak sesi metine dönüştürebiliyor. Yapay zeka ayrıca yazıya geçirilen notları özetleyebiliyor, notları sıralayıp saklayabiliyor ve 100'den fazla dilde çeviri yapabiliyor.

    Ücretsiz paket ayda 50 dakika transkripsiyon ve sınırlı sayıda özet ve AI içerik üretimi sunuyor. Yıllık 99,99 dolar karşılığında süre 150 dakikaya çıkarılırken, 149,99 dolar olan üst pakette aylık 250 dakika sağlanıyor.

    E Ink panelde yapılacaklar listesi, widget’lar, dijital kartvizitler, yolculuk belgeleri, QR kodlar ve benzeri bilgiler de gösterilebiliyor. Cihaz Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla kesintisiz senkronizasyon vadediyor.

    iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi
    Kılıfın içinde 300 mAh kapasiteli bağımsız bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile 7 gün bekleme süresi ve 10 saat okuma veya kayıt imkanı sunuluyor. Ayrıca MagSafe kablosuz şarj desteği de mevcut.

    SmartInk I, iPhone 16 Pro üzerinde prototiplenmiş olsa da iPhone 14 serisi ve sonrasıyla uyumlu şekilde tasarlanmış. Üretime geçebilmek için proje Kickstarter’da başlatıldı. Destek seviyeleri yaklaşık 120 dolardan başlıyor; bu da beklenen perakende fiyatına göre %40 indirim anlamına geliyor. Her kitlesel fonlama projesinde olduğu gibi bazı risklerin olduğunu belirtelim. Her şey planlandığı gibi giderse, sevkiyatların Şubat 2026'da başlaması bekleniyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/reetle-smartink-eink-iphone-case/ https://www.kickstarter.com/projects/707454302/reetle-smartink-i-worlds-first-ai-e-ink-hub-for-iphone?ref=am7uvk&utm_campaign=2998ba63&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 dakika önce

    yorum

    C
    cerdem40 12 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 14 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 34 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 48 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 53 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurumuş salyadan kuduz bulaşır mı buattan elektrik alma fotoğrafla yakışıklılık testi klima sıcak üflerken arada soğuk üflüyor iskansız ev alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum