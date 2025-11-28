iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Göz dostu E-Ink telefonlar son dönemde art arda piyasaya çıkarken, mevcut akıllı telefonundan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için yeni bir alternatif ortaya çıktı. Hong Kong merkezli Reetle, iPhone’lar için geliştirdiği E-Ink ekranlı akıllı kılıf SmartInk I modelini Kickstarter’da duyurdu.

Reetle SmartInk I neler sunuyor?

SmartInk I, yalnızca iPhone 14 ve sonrası modeller ile çalışıyor. Android kullanıcıları için şimdilik bir destek bulunmuyor. Kılıfın arka tarafında 3.97 inç büyüklüğünde, 235 ppi yoğunlukta bir E Ink dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar e-kitap veya iş belgelerini ana ekranın parlak ışığı yerine daha göz konforlu e-kağıt panelde okuyabiliyor. Ekran, manyetik olarak yerleştirilen kılıfın alt kısmında, temperli camın altında bulunuyor.

Tam Boyutta Gör SmartInk I yalnızca bir okuma ekranı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda üretkenlik odaklı araçlar da içeriyor. Örneğin telefon görüşmesi sırasında gerçek zamanlı olarak sesi metine dönüştürebiliyor. Yapay zeka ayrıca yazıya geçirilen notları özetleyebiliyor, notları sıralayıp saklayabiliyor ve 100'den fazla dilde çeviri yapabiliyor.

Ücretsiz paket ayda 50 dakika transkripsiyon ve sınırlı sayıda özet ve AI içerik üretimi sunuyor. Yıllık 99,99 dolar karşılığında süre 150 dakikaya çıkarılırken, 149,99 dolar olan üst pakette aylık 250 dakika sağlanıyor.

E Ink panelde yapılacaklar listesi, widget’lar, dijital kartvizitler, yolculuk belgeleri, QR kodlar ve benzeri bilgiler de gösterilebiliyor. Cihaz Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla kesintisiz senkronizasyon vadediyor.

Kılıfın içinde 300 mAh kapasiteli bağımsız bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile 7 gün bekleme süresi ve 10 saat okuma veya kayıt imkanı sunuluyor. Ayrıca MagSafe kablosuz şarj desteği de mevcut.

SmartInk I, iPhone 16 Pro üzerinde prototiplenmiş olsa da iPhone 14 serisi ve sonrasıyla uyumlu şekilde tasarlanmış. Üretime geçebilmek için proje Kickstarter’da başlatıldı. Destek seviyeleri yaklaşık 120 dolardan başlıyor; bu da beklenen perakende fiyatına göre %40 indirim anlamına geliyor. Her kitlesel fonlama projesinde olduğu gibi bazı risklerin olduğunu belirtelim. Her şey planlandığı gibi giderse, sevkiyatların Şubat 2026'da başlaması bekleniyor.

