iPhone'lar için e-ink ekranlı kılıf geliştirildi

Reetle SmartInk I neler sunuyor?
SmartInk I, yalnızca iPhone 14 ve sonrası modeller ile çalışıyor. Android kullanıcıları için şimdilik bir destek bulunmuyor. Kılıfın arka tarafında 3.97 inç büyüklüğünde, 235 ppi yoğunlukta bir E Ink dokunmatik ekran yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar e-kitap veya iş belgelerini ana ekranın parlak ışığı yerine daha göz konforlu e-kağıt panelde okuyabiliyor. Ekran, manyetik olarak yerleştirilen kılıfın alt kısmında, temperli camın altında bulunuyor.
Ücretsiz paket ayda 50 dakika transkripsiyon ve sınırlı sayıda özet ve AI içerik üretimi sunuyor. Yıllık 99,99 dolar karşılığında süre 150 dakikaya çıkarılırken, 149,99 dolar olan üst pakette aylık 250 dakika sağlanıyor.
E Ink panelde yapılacaklar listesi, widget’lar, dijital kartvizitler, yolculuk belgeleri, QR kodlar ve benzeri bilgiler de gösterilebiliyor. Cihaz Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden diğer cihazlarla kesintisiz senkronizasyon vadediyor.
SmartInk I, iPhone 16 Pro üzerinde prototiplenmiş olsa da iPhone 14 serisi ve sonrasıyla uyumlu şekilde tasarlanmış. Üretime geçebilmek için proje Kickstarter’da başlatıldı. Destek seviyeleri yaklaşık 120 dolardan başlıyor; bu da beklenen perakende fiyatına göre %40 indirim anlamına geliyor. Her kitlesel fonlama projesinde olduğu gibi bazı risklerin olduğunu belirtelim. Her şey planlandığı gibi giderse, sevkiyatların Şubat 2026'da başlaması bekleniyor.Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/reetle-smartink-eink-iphone-case/ https://www.kickstarter.com/projects/707454302/reetle-smartink-i-worlds-first-ai-e-ink-hub-for-iphone?ref=am7uvk&utm_campaign=2998ba63&utm_content=link&utm_medium=kickbooster&utm_source=newatlas.com Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
