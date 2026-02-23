Giriş
    iPhone'lar için iOS 26.3.1 güncellemesi yakında yayınlanabilir

    Apple, geçtiğimiz ay hata düzeltmeleri ve ikinci nesil AirTag desteği içeren iOS 26.2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Şirketin iOS 26.4'ten önce bir sürüm daha yayınlaması bekleniyor.

    iOS 26.3.1 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Mart ayı başlarında beklenen yeni ürün duyuruları öncesinde bir iPhone yazılım güncellemesi hazırlıyor. MacRumors'un ziyaretçi kayıtlarında görülen ve genellikle yaklaşan sürümleri önceden işaret eden verilere göre, şirket iOS 26.3.1'in dahili testlerine başladı; bu da güncellemenin yakında kullanıcılara ulaşabileceğinin bir işareti.

    iOS 26.3.1 güncellemesi neler getirecek?

    iOS 26.3.1’in yeni özelliklerden ziyade büyük ölçüde hata düzeltmelerine ve güvenlik yamalarına odaklanan küçük bir sürüm olması bekleniyor. Bu tür sürümler, test etkinliği herkese açık kayıtlarda göründükten sonra genellikle kısa bir süre içinde yayınlanıyor; bu da önümüzdeki iki hafta içinde yayınlanma olasılığını artırıyor.

    iOS 26.3.1, bu ayın başlarında yayınlanan iOS 26.3 ile Mart sonu ya da Nisan başında beklenen çok daha büyük iOS 26.4 güncellemesi arasına konumlanıyor. iOS 26.4'ün Apple Music, Podcast'ler ve CarPlay gibi hizmetlerde daha büyük değişiklikler getirmesi beklenirken, yaklaşan 26.3.1 sürümü, yoğun bir lansman döneminden önce iPhone'ların kararlı kalmasını sağlamak için tasarlanmış bir bakım güncellemesi olabilir.

    Apple, geçen ay iOS 26.2.1 ile benzer bir strateji izlemişti; bu güncelleme, hataları düzeltirken ikinci nesil AirTag de dahil olmak üzere yeni donanımlar için destek eklemişti. iOS 26.3.1'in de Apple'ın yakında tanıtması beklenen ürünler için arka planda destek içerebileceği yönünde spekülasyonlar var. Ancak şu ana kadar herhangi bir doğrulama yok, Apple da güncellemenin içeriği hakkında yorum yapmadı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    ozbey08 18 saat önce

    https://youtu.be/xj3IH_ogzig?si=prSo7gbdFyrSoEM_

    Profil resmi
    scorpion20 1 gün önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 5 gün önce

    vay be gayet iyi

