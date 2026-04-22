iOS 26.4.2 yayınlandı: FBI'ın kullandığı güvenlik açığı kapatıldı!

Tam Boyutta Gör iOS 27 yakında WWDC'de tanıtılacak, iOS 26.5 de şu anda beta test aşamasında. Apple bugün bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.2, iPadOS 26.4.2 ile birlikte indirilebilir durumda. iOS 26.4.2'de yeni iPhone özellikleri bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız çünkü bunlar gelecek ay iOS 26.5'e kadar gelmeyecek. Peki, güncelleme neden yayınlandı?

iOS 26.4.2 güncellemesi neler getiriyor?

Apple’ın resmi notlarına göre, iOS 26.4.2 sürümü, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Apple, web sitesinde belirli güvenlik güncellemeleriyle ilgili ayrıntıları da yayınladı. Sadece bir düzeltmeden bahsediliyor: “Silinmek üzere işaretlenen bildirimler beklenmedik bir şekilde cihazda saklanabiliyordu." Peki, bu ne anlama geliyor? FBI'ın yakın zamanda iPhone'dan silinen Signal mesajlarını almasına olanak tanıyan bir güvenlik açığını gideriyor. Bildirim servislerindeki bir açık, silinmesi gereken bildirimlerin cihazda saklanmasına izin veriyordu. Apple, geliştirilmiş veri gizleme ile bu kayıt sorununu düzelttiğini söylüyor.

Son hata düzeltme güncellemesi olan iOS 26.4.1, iCloud senkronizasyon sorunlarını giderdi. Hâlâ iOS 18/iPadOS 18 kullanıyorsanız, iOS 26.4.2'nin eklediği güvenlik düzeltmesinin aynısını içeren yeni 18.7.8 güncellemesi de bugün sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iPhone'lar için iOS 26.4.2 güncellemesi yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: