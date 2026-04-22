Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.4.2 yayınlandı: FBI'ın kullandığı güvenlik açığı kapatıldı!

    Apple, iPhone'lar için iOS 26.4.2, iPad'ler için iPadOS 26.4.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeler, Apple'ın iOS 26.4.1 ve iPadOS 26.4.1 sürümlerini yayınlamasından iki hafta sonra sunuldu.

    iPhone iOS 26.4.2 güncelleme indir yükle Tam Boyutta Gör
    iOS 27 yakında WWDC'de tanıtılacak, iOS 26.5 de şu anda beta test aşamasında. Apple bugün bir yazılım güncellemesi daha yayınladı. iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.2, iPadOS 26.4.2 ile birlikte indirilebilir durumda. iOS 26.4.2'de yeni iPhone özellikleri bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız çünkü bunlar gelecek ay iOS 26.5'e kadar gelmeyecek. Peki, güncelleme neden yayınlandı?

    iOS 26.4.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple’ın resmi notlarına göre, iOS 26.4.2 sürümü, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlıyor. Apple, web sitesinde belirli güvenlik güncellemeleriyle ilgili ayrıntıları da yayınladı. Sadece bir düzeltmeden bahsediliyor: “Silinmek üzere işaretlenen bildirimler beklenmedik bir şekilde cihazda saklanabiliyordu." Peki, bu ne anlama geliyor? FBI'ın yakın zamanda iPhone'dan silinen Signal mesajlarını almasına olanak tanıyan bir güvenlik açığını gideriyor. Bildirim servislerindeki bir açık, silinmesi gereken bildirimlerin cihazda saklanmasına izin veriyordu. Apple, geliştirilmiş veri gizleme ile bu kayıt sorununu düzelttiğini söylüyor.

    Son hata düzeltme güncellemesi olan iOS 26.4.1, iCloud senkronizasyon sorunlarını giderdi. Hâlâ iOS 18/iPadOS 18 kullanıyorsanız, iOS 26.4.2'nin eklediği güvenlik düzeltmesinin aynısını içeren yeni 18.7.8 güncellemesi de bugün sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    thomas calculus pdf cı/cı+ modülü nedir tcl nasıl açılır dying light türkçe yama mini itx kasa araba 1 hafta çalışmazsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum