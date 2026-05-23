    iPhone'lar için iOS 26.5.1 güncellemesi yolda

    iOS 27 yeniliklerinin tanıtılacağı Apple WWDC 2026 etkinliği yaklaşırken, şirketin iOS 26.5.1 sürümünü test ettiği bildirildi. Yeni yazılımın yakında yayınlanması bekleniyor.

    iOS 27'nin tanıtılacağı Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı yaklaşıyor. Son raporlar, Apple’ın iOS 27 öncesinde iPhone’lara ufak bir güncelleme göndereceğini söylüyor. iOS 26.5.1, bir sonraki iPhone yazılımı olacak.

    iOS 26.5.1, hatalar ve güvenliğe odaklanacak

    iOS 26.5.1 gibi ara yazılım güncellemeleri genellikle yeni özellik getirmiyor, yalnızca hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarına odaklanıyor. Bununla birlikte bazen yeni donanım ürünleriyle uyumluluk da ekliyor. Örneğin; iOS 26.3.1, harici ekran desteğini yeni Studio Display ve Studio Display XDR'a genişletti. iOS 26.2.1 ise AirTag 2 için destek sağladı.

    Apple’ın iOS 26.5.1 güncellemesini ne zaman yayınlayacağı belirsiz ancak genellikle yeni yazılımın test edildiğine dair haberler çıktıktan kısa bir süre sonra tüm cihazlara gönderiliyor. Bu bağlamda iOS 26.5.1 önümüzdeki hafta yayınlanabilir.

    iOS 27 ne zaman tanıtılacak, beta ne zaman geliyor?

    iOS 27 ile birlikte yeni Apple yazılımları, 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC26 etkinliğinde tanıtılacak. Muhtemelen, etkinlik sırasında geliştiriciler ve genel beta katılımcıları için iOS 27 beta yayınlanacak.

