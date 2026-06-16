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    Anlık Bildirim

    iOS 26.5.2 güncellemesi yolda: Neler getirecek?

    Apple, iOS 26.6 güncellemesinin ikinci beta sürümünü yayınladı. Şirket, bir yandan da iOS 27 beta sürecini devam ettiriyor. iPhone'lar için bir sonraki güncelleme ise iOS 26.5.2 olacak.

    iOS 26.5.2 güncellemesi yakında yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Dikkatlerin büyük bir kısmı iOS 27'ye kaymış olsa da, bu güncelleme Eylül ayına kadar tüm uyumlu cihazlara gönderilmeyecek. Bu arada, iOS 26, dünya genelinde iPhone’ların çoğunluğunda olan yazılım sürümü olmaya devam ediyor. Apple’ın yakın zamanda iOS 26.5.2 güncellemesini yayınlayacağı söyleniyor.

    iOS 26.5.2 güncellemesi hata düzeltmelerine ve güvenliğe odaklanacak

    iOS 26.5.2 güncellemesinin yeni özellikler getirmeyeceği, yazılım hatalarını ve/veya güvenlik açıklarını düzelten ufak bir güncelleme olacağı açık. Güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak bu hafta ya da sonraki hafta geleceği yönünde tahminler var.

    Apple, son olarak iOS 26.5.1 güncellemesini yayınladı ancak bu sürüm, yeni modellere özeldi. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air cihazlarını etkileyen bir şarj sorununu düzelten bir güncellemeydi.

    iOS 26.6 beta ile birlikte yayınlanacak

    Apple'ın üzerinde çalıştığı birçok yazılım güncellemesi var. iOS 26.5.2, iOS 26.6 beta ve iOS 27 beta ile birlikte gelecek. İlk iOS 26.6 beta sürümü, Apple'ın çok daha büyük olan ve daha akıllı ve kişiselleştirilmiş Siri sürümü, tasarım iyileştirmeleri ve performans geliştirmeleri içeren iOS 27 güncellemesine odaklanması nedeniyle önemli yeni özellikler sunmadı.

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