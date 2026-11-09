Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, iPhone kullanıcıları için merakla beklenen iOS 27.2.1 güncellemesini yayınladı. Önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeren bu ara sürüm, cihazların çok daha kararlı çalışmasını sağlıyor. Eş zamanlı olarak yayınlanan benzer düzeltmeler iPadOS ve macOS kullanıcılarına da ulaştırıldı. Gelişmiş yapay zeka özelliklerini getirecek olan iOS 27.3 sürümü ise şu anda beta aşamasında bulunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple bugün, iPhone için yeni bir yazılım güncellemesi olan iOS 27.2.1'i kullanıma sundu.

iOS 27.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

Büyük güncellemelerin ardından sıkça görüldüğü üzere Apple, önceki sürümdeki bazı hataları gideren ve en son güvenlik düzeltmelerini içeren küçük bir ara güncelleme yayınladı. Apple'ın resmi sürüm notları şu şekilde: "Bu güncelleme, iPhone'unuz için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunar."

Apple destek sayfasında henüz yeni güvenlik güncellemelerine dair detaylar bulunmuyor; bu bilgilerin önümüzdeki saatler içinde sayfaya eklenmesi bekleniyor.

iPad kullanıcıları için de benzer düzeltmeleri içeren iPadOS 27.2.1 sürümü yayınlandı.

Yeni özellikler getirecek bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27.3 ise şu anda beta aşamasında. Bu sürüm, Siri Recap (Siri Özeti) gibi önemli Siri yapay zeka geliştirmeleri, yeni Apple Music özellikleri ve çok daha fazlasını içeriyor.

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iPhone'lar için iOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı

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