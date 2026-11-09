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    Anlık Bildirim

    iPhone'lar için iOS 27.2.1 güncellemesi yayınlandı

    Apple, iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1 ve macOS 27.2.1 güncellemelerini eş zamanlı yayınladı. Bu ara güncellemeler, çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri getiriyor.

    iOS 27.2.1 güncellemesi çıktı indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple bugün, iPhone için yeni bir yazılım güncellemesi olan iOS 27.2.1'i kullanıma sundu.

    iOS 27.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

    Büyük güncellemelerin ardından sıkça görüldüğü üzere Apple, önceki sürümdeki bazı hataları gideren ve en son güvenlik düzeltmelerini içeren küçük bir ara güncelleme yayınladı. Apple'ın resmi sürüm notları şu şekilde: "Bu güncelleme, iPhone'unuz için hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunar."

    Apple destek sayfasında henüz yeni güvenlik güncellemelerine dair detaylar bulunmuyor; bu bilgilerin önümüzdeki saatler içinde sayfaya eklenmesi bekleniyor.

    iPad kullanıcıları için de benzer düzeltmeleri içeren iPadOS 27.2.1 sürümü yayınlandı.

    Yeni özellikler getirecek bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 27.3 ise şu anda beta aşamasında. Bu sürüm, Siri Recap (Siri Özeti) gibi önemli Siri yapay zeka geliştirmeleri, yeni Apple Music özellikleri ve çok daha fazlasını içeriyor.

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