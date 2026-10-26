iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone için iOS 27.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Siri AI iyileştirmeleri, yeniden tasarlanmış Apple uygulamaları, Apple TV profilleri, Mesajlar uygulamasında değişiklikler ve daha pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

macOS 27.2 yayınlandı: İşte Mac'lere gelen yenilikler 4 sa. önce eklendi

iOS 27.2 güncellemesi neler getiriyor?

Yeni Siri AI dilleri: Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca

Mesajlar uygulamasında Önerilen Eylemler

Grup FaceTime görüşmelerinde Çift Çekim özelliği

TV uygulamasında Profiller

"Kapı Açık Kaldı" uyarıları ve HomePod kilit denetimleri

Podcasts iyileştirmeleri

Telefon uygulamasında yıl dönümü hatırlatıcısı

Yeni Apple Music simgesi

Güncelleme ile Siri yapay zekası, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerini de desteklemeye başlayarak Apple’ın yeni nesil asistanının İngilizce dışındaki dillerde de kullanılabilmesini sağlıyor. Apple ayrıca iOS 27 genelinde deneyimi geliştirmeye devam ederek sistem uygulamaları ve servislerinde çeşitli iyileştirmeler sunuyor.

Apple Music, yeni siyah-beyaz uygulama simgesi ve güncellenmiş görsel tasarımıyla dikkat çekerken, Apple Books uygulaması ise yeniden tasarlanmış okuma kontrollerine ve ilerleme göstergelerine kavuştu. Apple TV uygulaması artık iPhone üzerinde kişisel profilleri destekliyor; böylece farklı kullanıcılar için öneriler, izleme geçmişi ve içerik kısıtlamaları birbirinden ayrılıyor.

Mesajlar uygulamasına sohbet bağlamına göre ilgili kısayolları öne çıkaran Önerilen Eylemler özelliği eklenirken, Apple Podcasts uygulamasındaki Sırada deneyimi de iyileştirildi. Güncelleme kapsamındaki diğer yenilikler arasında, akıllı ev kontrollerine yapılan eklemeler ve iOS 27.2 beta sürecinde geliştirilen çeşitli iyileştirmeler yer alıyor.

Apple, iOS 27.2 sürümünü eylül ayından bu yana test ediyordu, RC sürümünü de 19 Ekim'de yayınlamıştı.

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iPhone'lar için iOS 27.2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler

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