Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

    Apple, iOS 27 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 27.2'yi yayınladı. iOS 27.2, iPhone Duo dahil olmak üzere iOS 27'yi çalıştırabilen tüm iPhone modellerine indirilebiliyor.

    apple iphone için iOS 27.2 güncellemesi yayınlandı tüm yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone için iOS 27.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, Siri AI iyileştirmeleri, yeniden tasarlanmış Apple uygulamaları, Apple TV profilleri, Mesajlar uygulamasında değişiklikler ve daha pek çok yeniliği beraberinde getiriyor.

    iOS 27.2 güncellemesi neler getiriyor?

    • Yeni Siri AI dilleri: Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca
    • Mesajlar uygulamasında Önerilen Eylemler
    • Grup FaceTime görüşmelerinde Çift Çekim özelliği
    • TV uygulamasında Profiller
    • "Kapı Açık Kaldı" uyarıları ve HomePod kilit denetimleri
    • Podcasts iyileştirmeleri
    • Telefon uygulamasında yıl dönümü hatırlatıcısı
    • Yeni Apple Music simgesi

    Güncelleme ile Siri yapay zekası, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerini de desteklemeye başlayarak Apple’ın yeni nesil asistanının İngilizce dışındaki dillerde de kullanılabilmesini sağlıyor. Apple ayrıca iOS 27 genelinde deneyimi geliştirmeye devam ederek sistem uygulamaları ve servislerinde çeşitli iyileştirmeler sunuyor.

    Apple Music, yeni siyah-beyaz uygulama simgesi ve güncellenmiş görsel tasarımıyla dikkat çekerken, Apple Books uygulaması ise yeniden tasarlanmış okuma kontrollerine ve ilerleme göstergelerine kavuştu. Apple TV uygulaması artık iPhone üzerinde kişisel profilleri destekliyor; böylece farklı kullanıcılar için öneriler, izleme geçmişi ve içerik kısıtlamaları birbirinden ayrılıyor.

    Mesajlar uygulamasına sohbet bağlamına göre ilgili kısayolları öne çıkaran Önerilen Eylemler özelliği eklenirken, Apple Podcasts uygulamasındaki Sırada deneyimi de iyileştirildi. Güncelleme kapsamındaki diğer yenilikler arasında, akıllı ev kontrollerine yapılan eklemeler ve iOS 27.2 beta sürecinde geliştirilen çeşitli iyileştirmeler yer alıyor.

    Apple, iOS 27.2 sürümünü eylül ayından bu yana test ediyordu, RC sürümünü de 19 Ekim'de yayınlamıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşları üşür mü fd6 hangi yıllar görüntülü show seat leon 1.6 stylance jeep compass yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y21 5G
    vivo Y21 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum