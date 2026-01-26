iPhone'lar için sürpriz güncelleme: iOS 26.2.1 yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone için iOS 26.2.1 sürümünü resmi olarak yayınladı. Bu güncelleme, Liquid Glass, CarPlay ve daha birçok özelliği getiren iOS 26.2'nin yayınlanmasından bir ay sonra geldi.

iOS 26.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 26.2.1 güncellemesi, daha yüksek sesli hoparlöre ve yükseltilmiş Ultra Geniş Bant çipi sayesinde Tam Konum Bulma için genişletilmiş menzile sahip olan yeni AirTag 2 ile geliyor.

Sürüm notlarına göre, iOS 26.2.1, AirTag 2. nesil desteğinin yanı sıra hata düzeltmeleri içeriyor. iOS 26.2.1 ile birlikte yayınlanan watchOS 26.2.1 güncellemesi de Apple Watch Series 9 ve sonraki modellerle Apple Watch Ultra 2 ve sonraki modellerde yeni AirTag 2 için Tam Konum Bulma özelliğini etkinleştiriyor. Daha önce AirTag için Tam Konum Bulma özelliği yalnızca iPhone ile sınırlıydı.

Apple ayrıca, muhtemelen Şubat ayında gelecek olan ve Android telefonlarla mesajlaşma özelliklerini geliştirmesi beklenen iOS 26.3’ü test ediyor. iOS 26.3'ün, belli ülkelerde bildirim iletme özelliğini getirmesi bekleniyor. Öte yandan bu baharın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak iOS 26.4, çok daha heyecan verici bir yazılım güncellemesi olacak. Bu hafta Apple, Apple Intelligence'ın bir sonraki sürümünün ve Siri'nin gecikmiş yükseltmesinin arkasındaki motor olarak Google'ın Gemini yapay zeka modelini kullandığına dair aylardır süregelen haberleri doğruladı.

