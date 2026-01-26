Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'lar için sürpriz güncelleme: iOS 26.2.1 yayınlandı

    Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerine küçük güncellemeler olan iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1'i yayınladı. Yeni sürüm, AirTag 2. nesil tanıtımından sonra geldi.

    iPhone iOS 26.2.1 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone için iOS 26.2.1 sürümünü resmi olarak yayınladı. Bu güncelleme, Liquid Glass, CarPlay ve daha birçok özelliği getiren iOS 26.2'nin yayınlanmasından bir ay sonra geldi.

    iOS 26.2.1 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 26.2.1 güncellemesi, daha yüksek sesli hoparlöre ve yükseltilmiş Ultra Geniş Bant çipi sayesinde Tam Konum Bulma için genişletilmiş menzile sahip olan yeni AirTag 2 ile geliyor.

    Sürüm notlarına göre, iOS 26.2.1, AirTag 2. nesil desteğinin yanı sıra hata düzeltmeleri içeriyor. iOS 26.2.1 ile birlikte yayınlanan watchOS 26.2.1 güncellemesi de Apple Watch Series 9 ve sonraki modellerle Apple Watch Ultra 2 ve sonraki modellerde yeni AirTag 2 için Tam Konum Bulma özelliğini etkinleştiriyor. Daha önce AirTag için Tam Konum Bulma özelliği yalnızca iPhone ile sınırlıydı.

    Apple ayrıca, muhtemelen Şubat ayında gelecek olan ve Android telefonlarla mesajlaşma özelliklerini geliştirmesi beklenen iOS 26.3’ü test ediyor. iOS 26.3'ün, belli ülkelerde bildirim iletme özelliğini getirmesi bekleniyor. Öte yandan bu baharın ilerleyen dönemlerinde yayınlanacak iOS 26.4, çok daha heyecan verici bir yazılım güncellemesi olacak. Bu hafta Apple, Apple Intelligence'ın bir sonraki sürümünün ve Siri'nin gecikmiş yükseltmesinin arkasındaki motor olarak Google'ın Gemini yapay zeka modelini kullandığına dair aylardır süregelen haberleri doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    müşteri limiti nedir motor soğutma suyu hankook ventus prime 4 komik espriler yapilandirilmis kredi borcu bir ay gecikirse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum