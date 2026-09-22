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    iPhone'lar kapkaç durumunda kendini kilitleyecek: İşte yeni güvenlik özelliği

    iOS 27.2 beta 2 güncellemesiyle Apple'ın iPhone'lar için geliştirdiği yeni güvenlik özelliğinin detayları ortaya çıktı. iPhone'lar kapkaç durumunda otomatik olarak kendini kilitleyecek.

    ios 27 iphone kapkaç hırsızlık koruma özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone'larda hırsızlık girişimini algılayıp hırsızın cihazı kullanmadan önce kilitlemeyi amaçlayan bir güvenlik özelliğini test ediyor.

    Mayıs ayında, Apple’ın iPhone'un sahibinin elinden kapıldığını algıladığında otomatik olarak kilitleyecek yeni bir güvenlik özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Dün yayınlanan iOS 27.2 Beta 2 güncellemesiyle özelliğin detayları ortaya çıktı.

    iPhone hangi durumlarda kendini otomatik kilitleyecek?

    Apple, yeni özelliği kendi içinde “AutoLock” olarak adlandırıyor. Özellik, telefonun çalınmasıyla tutarlı ani hızlanma, eşleştirilmiş Apple Watch'un erişilemez kalması, eşleştirilmiş Apple Watch ile bağlantının kesilmesi, uzun süreli ağ bağlantısı kaybı ve cihazın belirli bir süre boyunca kilitsiz kalması gibi durumlarda devreye girecek.

    Bunların herhangi biri teoride yanlış sonuç verebilir. Bu nedenle Apple, hatalı kilitlenmeleri önlemek için de önlemler üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında; biyometrik kimlik doğrulama, uygulama etkinliği ve kilit sonrası bekleme mekanizması yer alıyor.

    Arka planda açık olacak

    Apple’ın bu özelliği arka planda etkinleştireceği söyleniyor.

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