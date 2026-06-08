iOS 27 ne zaman çıkacak? İşte beta ve final tarihleri

iOS 27 beta 1 güncellemesi yayınlandı
Apple, büyük yeni işletim sistemi sürümlerini tanıttığı gün genelde beta sürümlerini de yayınlıyor. İlk iOS 27 geliştirici beta sürümü de WWDC26 etkinliği sürerken yayınlandı.
Apple, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerini denemeleri için iki ana yol sunuyor: geliştirici beta ve genel beta. Yıllar önce, geliştirici beta yalnızca ücretli geliştiricilerle sınırlıydı. Ancak şimdi, herkes geliştirici betalarına ücretsiz olarak erişebiliyor.
iOS 27 genel beta Temmuz ayında
iOS 27 genel beta sürümünün ise Temmuz ayında yayınlanması bekleniyor. Apple, beta programına katılanlara daha sorunsuz deneyim sunmak için genellikle ilk genel beta sürümünden önce birkaç geliştirici betası yayınlıyor. iPhone’da hatalar veya performans sorunları konusunda endişelenenler için genel beta daha güvenli bir seçenek.
iOS 27 final sürümü iPhone 18 Pro tanıtımından sonra
Betaları yüklemek istemeyenler için de iOS 27 final sürümü iPhone 18 etkinliğinden birkaç gün sonra gelecek. Geçen yıl, ilk iOS 26 public beta sürümü 24 Temmuz'da yayınlandı. Güncelleme daha geniş çapta iPhone 17 etkinliğinden altı gün sonra, 15 Eylül'de sunuldu. iOS 27 güncellemesi de Eylül ayının ikinci haftası yayınlanacaktır.
Bu bağlamda, iOS 27 çıkış tarihi:
- iOS 27 developer beta 1 (geliştiriciler): 8 Haziran 2026
- iOS 27 genel (public) beta: Temmuz 2026
- iOS 27 final: Eylül 2026
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