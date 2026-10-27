Hackerlar güvenilir internet sitelerini iPhone tuzağına dönüştürüyor

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Siber güvenlik araştırmacıları, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasına gerek kalmadan iPhone'lara casus yazılım bulaştıran bir saldırı yöntemi tespit etti. iVerify araştırmacılarının incelediği olayda, bir finans kuruluşu çalışanının iPhone'una Instagram'da futbol temalı bir reklamı görüntülerken casus yazılım bulaştı.

Saldırganlar, kullanıcının hesap bilgilerini ele geçirirken kripto para cüzdanlarını da hedef aldı. Reklam ekranda görüntülendiğinde otomatik olarak çalışan zararlı kod, önce telefonun işletim sistemi sürümünü kontrol etti, ardından cihazdaki bir güvenlik açığından yararlandı. Kurum ilgili zararlı yazılımı DarkSword olarak nitelendirdi.

Binlerce internet sitesi saldırıda kullanıldı

Report URI araştırmacıları ise yaklaşık 8 bin internet sitesini etkileyen başka bir saldırı kampanyası ortaya çıkardı. Saldırganlar, daha önce sohbet botları ve analiz araçları gibi hizmetlerde kullanılan, süresi dolmuş yaklaşık 630 alan adını satın aldı.

Bu alan adlarından kod yüklemeyi sürdüren internet siteleri, saldırganların tuzağına dönüştü. Siteleri ziyaret eden savunmasız iPhone kullanıcıları, farkında olmadan casus yazılımlara yönlendirildi. Saldırının amacı da hesap bilgilerini ve kripto para varlıklarını ele geçirmekti. Report URI'nin ortaya çıkardığı DeadTag kampanyasında kullanılan istismar aracı Coruna olarak adlandırıldı.

En korkutucu siber saldırı: Sadece reklam görmek yeterli 1 hf. önce eklendi

Her iki saldırıda da kullanıcıların şüpheli bağlantılara tıklaması gerekmiyor. Zararlı kod, reklamlar veya internet sitelerinin yüklediği bileşenler üzerinden çalışıyor. Saldırganlar ayrıca telefonun işletim sistemi sürümünü kontrol ederek güvenlik açığı bulunan cihazları hedefleyebiliyor.

Casus yazılım tehdidi büyüyor

Casus yazılımlar geçmişte daha çok siyasetçileri ve gazetecileri hedef alırken artık maddi kazanç sağlamak isteyen siber suçlular tarafından da kullanılıyor. iVerify, geçen yıl ABD ve Avrupa Birliği'ndeki iPhone kullanıcılarını hedef alan bir kampanyaya ilişkin bulgular paylaşmıştı.

Geçen hafta Toronto Üniversitesi bünyesindeki Citizen Lab araştırmacıları da Al Jazeera'nın en az 45 cihazını hedef alan, reklamlar üzerinden yayılan ve kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen bir casus yazılım saldırısını doğruladı.

iVerify'ın kurucu ortağı Rocky Cole, casus yazılımların mobil cihazlar için en hızlı yayılan tehditlerden biri haline geldiğini söyledi. Report URI CEO'su Scott Helme ise son saldırıların arkasındaki grupların Çin bağlantılı olabileceğini belirtti. Ancak saldırganların kimliği henüz kesinleşmedi.

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iPhone'lara reklam üzerinden casus yazılım bulaşıyor

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