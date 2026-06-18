Tam Boyutta Gör Apple, düz iPhone 18 modelini 12 GB RAM ile donatmayı planlıyor. Bu, mevcut nesil iPhone 17’nin 8GB RAM’li son iPhone modeli olacağı anlamına geliyor. Ek belleğin, Apple'ın en gelişmiş cihaz içi yapay zeka modelini ve yakında gelecek Siri özelliklerini desteklemesi beklenirken, başlangıç ​​fiyatının değişmeden kalacağı söyleniyor.

Apple, yeni Siri ve Apple Intelligence’ı tanıttı 1 hf. önce eklendi

iPhone 18, 12GB RAM ile geliyor

RAM yükseltmesi, doğrudan Apple'ın yapay zeka hedefleriyle bağlantılı. WWDC 2026 sırasında şirket, mevcut en güçlü cihaz içi yapay zeka modelinin daha doğal Siri sesleri ve sistem genelinde dikte doğruluğunda önemli iyileştirmeler sağladığını açıkladı. Apple ayrıca bu özelliklerin 12 GB birleşik bellek gerektirdiğini söyledi. Şu anda bu gereksinimi yalnızca iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max karşılıyor. Standart iPhone 17, 8 GB RAM yapılandırması nedeniyle bu kapsamın dışında kalıyor.

Bu durum iPhone 18 ile değişecek. Rapora göre Apple, gelişmiş yapay zeka özelliklerini desteklemek için tüm iPhone 18 ailesine 12 GB RAM getirmeyi planlıyor. Bu, standart ve Pro modeller arasındaki özellik farkını daha da kapatacak.

Yapay zeka için bellek yükseltildi

iOS 27, yeni Apple Intelligence yükseltmeleri getiriyor ancak en gelişmiş yapay zeka özelliklerinden bazıları, Apple'ın bu araçlar için daha yüksek donanım sınırları belirlemesi nedeniyle düz iPhone 17 modelinde çalışmayacak. Bu durum ilk değil; şirket 2024 yılında iOS 18 ile Apple Intelligence'ı yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e getirmişti. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Apple'ın bellek gereksinimlerini karşılamadıkları için bu özellikten yararlanamamıştı.

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iPhone'larda 8GB RAM dönemi kapanıyor!

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