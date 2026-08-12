iPhone'larda değişim yakında: iOS 27 public beta 3 yayınlandı

iPhone 18 Pro ve Pro Max için beklenen 12 büyük yenilik 22 sa. önce eklendi

iOS 27 genel beta 3 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 27 genel beta 3, dün yayınlanan iOS 27 geliştirici betasıyla tamamen aynı. Dolayısıyla yenilikler ve iyileştirmelerle birlikte aynı deneyim sunuyor.

Apple, son betada Safari, Siri ve diğer birkaç uygulamasının simgelerini Liquid Glass ile uyumlu olacak şekilde güncelledi. Siri AI için yeni ses özelleştirme seçenekleri geldi ve Siri yapay zeka animasyonu değiştirildi. Arama önerilerinde gösterilecek uygulamaların sayıları artık ayarlanabiliyor. Denetim Merkezi’nde artık WiFi ile birlikte hücresel ağ türü gösterilmiyor. Bazı kullanıcılar, klavyedeki sorunların da düzeldiğini, en azından daha iyi yazma deneyimi sunduğunu söylüyor. Son beta ayrıca daha fazla Apple Intelligence özelliği için iCloud+ planını yükseltme gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.

Apple'ın beta web sitesine kaydolup ardından Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi bölümüne gidip ‌iOS 27‌ Genel Beta seçeneğini seçerek genel betaya katılabilirsiniz.

Apple, Ağustos ayı boyunca iOS 27'nin beta testlerine devam edecek. Herkes için resmi sürümün yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Bu arada, iOS 27'nin her özelliği her iPhone'da kullanılamayacak. Güncelleme, iPhone 11’e kadar uzansa da Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri daha yeni cihaz gerektiriyor.

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iPhone'larda değişim yakında: iOS 27 genel beta 3 yayınlandı

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