iPhone'larda hayati sorun: Uçuş sırasında pil şişiyor!

Tam Boyutta Gör Sosyal medya paylaşımlarına göre, uçak havadayken, iPhone’un arka paneli çerçeveden ayrılıyor. Cihazın aşırı ısınması, kalıcı olarak kapanması, alev alması gibi durumlar yaşanmıyor ancak uçuş sırasında gözle görülür pil şişmesi göz ardı edilmemesi gereken bir durum.

Pil değişimi sonrası sorun çözülüyor

Kullanıcı şikayetlerine göre, pilin şişmesi sorunu iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 gibi farklı modellerde görülebiliyor. Apple pili değiştirdikten sonra sorunun tekrar sorun yaşamadıklarını söyleyenler var.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Lityum piller zamanla gaz üretebiliyor. Normal yer basıncında, bu gaz sıkıştırılmış halde kalıyor. Uçak kabininde, hava basıncı deniz seviyesine göre düşüyor. Bu basınç değişimi, sıkışmış gazın genleşmesine ve pilin geçici olarak şişmesine neden oluyor. Bu teori, şişmenin uçuş sırasında neden ortaya çıktığını, inişten sonra da neden kaybolduğunu açıklıyor.

Batarya şişmesi ortadan kalksa bile, tehlike ortadan kalkmıyor. Pilin genleşmesi iç düzene zarar verebilir; telefon su ve toza karşı daha dayanıksız hale gelebilir. Daha da önemlisi, hasar görmüş pil, özellikle şarj sırasında ısıl sürüklenme riskini artırır.

