Android 17 ile sunulacak iki yeni özellik ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Android 17 Beta 1'in yayınlanmasıyla birlikte gözler yeni sürümün getireceği büyük değişikliklere çevrilmişti. İlk beta daha çok geliştirici odaklı altyapı yeniliklerine sahne olurken, yıl içinde kullanıma sunulması beklenen bazı dikkat çekici özellikler de netleşmeye başladı. Yerel uygulama kilidi ve Evrensel Pano desteği geliyor.

Android 17'ye iki yeni özellik geliyor

Android 17 ile sunulacak yeniliklerden ilki, yerel uygulama kilidi desteği. Android 17'de tespit edilen kod satırları, Google'ın nihayet işletim sistemine doğrudan entegre bir app lock özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Pixel kullanıcıları bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalıyordu.

Her ne kadar Pixel cihazlarda "Private Space" özelliği bulunsa da bu yapı, uygulama kilidinden farklı çalışıyor. Ayrı bir kullanıcı profili oluşturarak uygulamaları izole ediyor ve günlük kullanımda pratik bir çözüm sunmuyor. Yerel uygulama kilidi ise belirli uygulamaları doğrudan biyometrik doğrulama veya PIN ile korumaya imkân tanıyacak.

Tam Boyutta Gör Samsung, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler kendi arayüzlerinde bu özelliği uzun süredir sunuyor olsa da, saf Android tarafında yerel entegrasyon önemli bir eksikti. Bir diğer yenilik ise Evrensel Pano (Universal Clipboard) özelliği. Android halihazırda bir pano geçmişi sunuyor ancak kopyalanan içerikler cihazlar arasında senkronize edilmiyor.

Android 17 ile birlikte bu durum değişebilir. Beta ve Canary sürümlerinde tespit edilen yeni yapı, kopyalanan metin veya medya içeriklerinin diğer Android cihazlara ve muhtemelen PC tarafına aktarılabileceğini gösteriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar telefonda kopyaladıkları bir metni tablet ya da bilgisayarda doğrudan yapıştırabilecek.

Özelliğin, Apple ekosisteminde 2016'dan beri bulunan benzer bir yapı gibi çalışması bekleniyor. Google'ın takvimine daha büyük kullanıcı odaklı yeniliklerin Android 17 QPR1 güncellemesiyle, muhtemelen 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bu da uygulama kilidi ve Evrensel Pano gibi özelliklerin kararlı sürüme biraz daha geç dahil olabileceğini gösteriyor.

