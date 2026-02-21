Android 17 ile sunulacak iki yeni özellik ortaya çıktı

Android 17'ye iki yeni özellik geliyor
Android 17 ile sunulacak yeniliklerden ilki, yerel uygulama kilidi desteği. Android 17'de tespit edilen kod satırları, Google'ın nihayet işletim sistemine doğrudan entegre bir app lock özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor. Pixel kullanıcıları bugüne kadar üçüncü taraf uygulamalara yönelmek zorunda kalıyordu.
Her ne kadar Pixel cihazlarda "Private Space" özelliği bulunsa da bu yapı, uygulama kilidinden farklı çalışıyor. Ayrı bir kullanıcı profili oluşturarak uygulamaları izole ediyor ve günlük kullanımda pratik bir çözüm sunmuyor. Yerel uygulama kilidi ise belirli uygulamaları doğrudan biyometrik doğrulama veya PIN ile korumaya imkân tanıyacak.
Android 17 ile birlikte bu durum değişebilir. Beta ve Canary sürümlerinde tespit edilen yeni yapı, kopyalanan metin veya medya içeriklerinin diğer Android cihazlara ve muhtemelen PC tarafına aktarılabileceğini gösteriyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar telefonda kopyaladıkları bir metni tablet ya da bilgisayarda doğrudan yapıştırabilecek.
Özelliğin, Apple ekosisteminde 2016'dan beri bulunan benzer bir yapı gibi çalışması bekleniyor. Google'ın takvimine daha büyük kullanıcı odaklı yeniliklerin Android 17 QPR1 güncellemesiyle, muhtemelen 2026'nın üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bu da uygulama kilidi ve Evrensel Pano gibi özelliklerin kararlı sürüme biraz daha geç dahil olabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi