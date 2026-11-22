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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Apple'ın sevilen Dynamic Island özelliğine benzer yeni bir arayüz geliştiriyor. Galaxy S27 serisiyle sunulması beklenen yeni tasarımla canlı bildirimler ön kameranın etrafına taşınıyor. Kullanıcılar kaydırma hareketleriyle müzik veya zamanlayıcı gibi aktif uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilecek. Üçüncü taraf uygulama desteği sayesinde bu sistem rakiplerinden daha kapsamlı olacak. Yeni özelliğin One UI 9.5 güncellemesiyle kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Apple'ın iPhone modellerinde sunduğu Dynamic Island özelliğine benzer yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Sızdırılan görüntüler, Galaxy S27 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen One UI 9.5 güncellemesinde “Moment Effects” adı verilen yeni bir özelliğin kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.

Android üreticileri, Apple'ın Dynamic Island özelliğini tanıtmasının ardından benzer çözümler geliştirmeye başlamıştı. Ancak bu özelliklerin büyük bölümü müzik çalarlar ve zamanlayıcılar gibi sınırlı sayıda uygulamayla çalışıyordu. Üçüncü taraf uygulamalarla kapsamlı entegrasyon sunulamaması, Android tarafındaki alternatiflerin kullanım alanını önemli ölçüde kısıtladı.

Now Bar, Dynamic Island'a dönüşüyor

Samsung ise bu konuda daha kapsamlı bir çözüm hazırlıyor gibi görünüyor. SamMobile tarafından X platformunda paylaşılan video ve ekran görüntüleri, şirketin Dynamic Island benzeri bir arayüz üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Mevcut One UI sürümlerinde Now Bar canlı bildirimleri, ekranın üst kısmında saatin hemen yanında konumlanıyor. Samsung'un test ettiği yeni tasarımda ise bu bildirim kapsülü, ön kameranın çevresine taşınıyor.

Yeni arayüzün en dikkat çekici özelliklerinden biri, devam eden etkinlikler arasında kaydırma hareketiyle geçiş yapılmasına izin vermesi. Bu yaklaşım, Apple'ın Dynamic Island arayüzündeki kullanım deneyimine oldukça benziyor. Böylece kullanıcılar müzik oynatma, zamanlayıcılar ve diğer devam eden etkinlikleri tek bir noktadan takip edebilecek.

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Samsung'un yeni özelliğinde mevcut Live Notifications altyapısından yararlanacağı belirtiliyor. Bu altyapı, farklı üçüncü taraf uygulamalardan gelen canlı bildirimleri desteklediği için Moment Effects'in diğer Android üreticilerinin sunduğu benzer çözümlerden daha kapsamlı olması bekleniyor. Sızıntıda Google Sports entegrasyonuna yönelik ifadelerin bulunması da özelliğin yalnızca Samsung uygulamalarıyla sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor.

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