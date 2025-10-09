Giriş
    iPhone'ları BlackBerry'ye çeviren klavyeli kılıf satışa sunuldu

    Klavyeler üzerine uzmanlaşmış Akko firması, iPhone'lar için klavyeli kılıfını tanıttı. Telefona takıldığınıda Blackberry havası yaratan klavyeli kılıf, sıkça yazı yazan kullanıcılara hitap ediyor.

    iPhone'ları BlackBerry'ye çeviren klavyeli kılıf satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Klavyeler üzerine uzmanlaşmış bir şirket olan Akko, iPhone'lar için klavyeli kılıfını tanıttı. MetaKey isimli model, iPhone ve Android telefonlara fiziksel mini klavye ekleyen Clicks markasının kılıflarına oldukça benziyor, ancak bazı geliştirmelere sahip ve çok daha uygun fiyatlarla sunuluyor.

    Clicks’in en ucuz modeli 139 dolardan başlarken, Akko’nun MetaKey kılıfı iPhone 16 Pro Max için 59,99 dolar, iPhone 17 Pro Max için ise 69,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, pembe, mavi, yeşil ve turuncu bulunuyor.

    iPhone'ları BlackBerry'ye çeviren klavyeli kılıf satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Telefona takıldığınıda BlackBerry havası yaratan klavyeli kılıf, sıkça yazı yazan kullanıcılara hitap ediyor. Ancak bu kılıf takıldığında telefonun boyu birkaç santimetre uzuyor. Akko, yazı yazarken telefonun üst kısmının ağırlaşmasından rahatsız olan kullanıcılar için arka tarafa takılabilen 9 gramlık bir denge ağırlığı da kutuya eklemiş.

    iPhone'ları BlackBerry'ye çeviren klavyeli kılıf satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    MetaKey, USB-C bağlantısı üzerinden iPhone’a bağlanıyor ve ayrıca şarj için ikinci bir USB-C portu içeriyor. Klavyede sayıları hızlıca yazmak, uygulamaya özel kısayolları çalıştırmak, Siri’yi açmak, sesle metin girişi yapmak ve üst iki sıra tuşu kaydırma tuşlarına dönüştürmek gibi işlevsel kısayollar bulunuyor. Klavyede ayrıca gece yazı yazmak için arka aydınlatma da yer alıyor. Ek olarak MagSafe desteği bulunuyor ve arka kısmındaki mıknatıslar sayesinde şarj cihazları ve standlar gibi aksesuarlara tutunabiliyor.

    Kaynakça https://en.akkogear.com/product/akko-metakey-keyboard-case-for-iphone/ https://www.theverge.com/news/796643/akko-metakey-case-blackberry-keyboard-iphone-16-17-pro-max
