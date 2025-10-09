iPhone'ları BlackBerry'ye çeviren klavyeli kılıf satışa sunuldu

Clicks’in en ucuz modeli 139 dolardan başlarken, Akko’nun MetaKey kılıfı iPhone 16 Pro Max için 59,99 dolar, iPhone 17 Pro Max için ise 69,99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, pembe, mavi, yeşil ve turuncu bulunuyor.
MetaKey, USB-C bağlantısı üzerinden iPhone’a bağlanıyor ve ayrıca şarj için ikinci bir USB-C portu içeriyor. Klavyede sayıları hızlıca yazmak, uygulamaya özel kısayolları çalıştırmak, Siri’yi açmak, sesle metin girişi yapmak ve üst iki sıra tuşu kaydırma tuşlarına dönüştürmek gibi işlevsel kısayollar bulunuyor. Klavyede ayrıca gece yazı yazmak için arka aydınlatma da yer alıyor. Ek olarak MagSafe desteği bulunuyor ve arka kısmındaki mıknatıslar sayesinde şarj cihazları ve standlar gibi aksesuarlara tutunabiliyor.Kaynakça https://en.akkogear.com/product/akko-metakey-keyboard-case-for-iphone/ https://www.theverge.com/news/796643/akko-metakey-case-blackberry-keyboard-iphone-16-17-pro-max Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
