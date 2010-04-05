iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da tanıtılıyor

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Geçmiş senelerde Mart ayında iPhone OS'in yeni versiyonunu tanıtan ancak bu senenin aynı döneminde daha çok iPad'e odaklanan Apple, iPhone OS 4.0'ı sonunda gün yüzüne çıkarıyor. Apple'ın Amerika'daki basın kuruluşlarına gönderdiği davetiyeye göre iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da Türkiye saatiyle 20:00'da firmanın Cupertino yerleşkesindeki Town Hall'da düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

iPad'in 27 Ocak'taki lansmanında tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan iPhone OS 4.0'ın önceki versiyonlara göre daha farklı bir arayüze sahip olması, yeni parmak hareketlerini ve en önemlisi Multi-Tasking'e destek vermesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad'de kullandığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü OS 4.0'ın 22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.