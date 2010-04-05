iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da tanıtılıyor

Geçmiş senelerde Mart ayında iPhone OS'in yeni versiyonunu tanıtan ancak bu senenin aynı döneminde daha çok iPad'e odaklanan Apple, iPhone OS 4.0'ı sonunda gün yüzüne çıkarıyor. Apple'ın Amerika'daki basın kuruluşlarına gönderdiği davetiyeye göre iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da Türkiye saatiyle 20:00'da firmanın Cupertino yerleşkesindeki Town Hall'da düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.
iPad'in 27 Ocak'taki lansmanında tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan iPhone OS 4.0'ın önceki versiyonlara göre daha farklı bir arayüze sahip olması, yeni parmak hareketlerini ve en önemlisi Multi-Tasking'e destek vermesi bekleniyor.
Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad'de kullandığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü OS 4.0'ın 22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.
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Bence gerek bile yok.
katılıyorum
Daha bekleyeceğiz yani...
bende 8 nisanda tanıtımla beraber dağıtımına başlanacak sanmıştım. haziran sonunda yazılım çıksa ağustosta kırılsa eylüldede ancak unlock çıkar.daha bir seneden fazla süre var yeni işletim sistemini kullanmak için