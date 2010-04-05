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iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da tanıtılıyor

9 yıl
18b
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Shady
Haber Editörü
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iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da tanıtılıyor
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Geçmiş senelerde Mart ayında iPhone OS'in yeni versiyonunu tanıtan ancak bu senenin aynı döneminde daha çok iPad'e odaklanan Apple, iPhone OS 4.0'ı sonunda gün yüzüne çıkarıyor. Apple'ın Amerika'daki basın kuruluşlarına gönderdiği davetiyeye göre iPhone OS 4.0, 8 Nisan'da Türkiye saatiyle 20:00'da firmanın Cupertino yerleşkesindeki Town Hall'da düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak.

iPad'in 27 Ocak'taki lansmanında tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan iPhone OS 4.0'ın önceki versiyonlara göre daha farklı bir arayüze sahip olması, yeni parmak hareketlerini ve en önemlisi Multi-Tasking'e destek vermesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad'de kullandığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü OS 4.0'ın 22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.


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hamzavav 8 yıl
htc hd ve hd 2 ye rakip, fakat mobil 7 işletim sistemini görmek lazım.
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deagle100 8 yıl

sifusensei
htc hd ve hd 2 ye rakip, fakat mobil 7 işletim sistemini görmek lazım.

Bence gerek bile yok.

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DH Misafiri 8 yıl
Iphone 3G'ler için MT'nin olmaması gayet normal, işlemci gücünün düşük olması. Multitasking için backgrounder kullanmalarını tavsiye edebilirim. Iphone 4G'nin geliş tarihi Türk GSM şirketleri tarafından Temmuz'u bulacaktır diye tahmin ediyorum.
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kaansen32 9 yıl
bir sitede okumuştum 8 nisanda tanıtılıp 3gs ve 3g için kullanıma sunulacak ama tam optimizasyon iphone hd ile olacak yazıyordu buradaki tam optimizasyon ne oluyor bende bilmiyorum
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engin9103 9 yıl
su ana kadar ki mesajları okuyamadım kusura bakmayın yanıtlandıysa; iPhone 3G ile sorunsuz çalışır umarım 4.0 ??
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Tolgá 9 yıl
beklemeye değecek yenilikler olurda kullanıcılar faydalanır beklemelerine değer..
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eozturk2009 9 yıl

DEATH71

beklemeye değecek yenilikler olurda kullanıcılar faydalanır beklemelerine değer..



katılıyorum
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aLTuu 9 yıl
Shady

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad'de kullandığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü OS 4.0'ın 22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.



Daha bekleyeceğiz yani...
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mrcn[KAL] 9 yıl
Ağustos ortalarına doğru Singapur'da olacağım ve umarım o zamana kadar iPhone'un 4.nesli çıkmış olur.
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realbrutal 9 yıl

aLTuu

Shady

Apple'ın iPhone, iPod Touch ve iPad'de kullandığı mobil işletim sisteminin en yeni sürümü OS 4.0'ın 22 Haziran'da tanıtılması beklenen 4.Nesil iPhone ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.



Daha bekleyeceğiz yani...



bende 8 nisanda tanıtımla beraber dağıtımına başlanacak sanmıştım.
haziran sonunda yazılım çıksa ağustosta kırılsa eylüldede ancak unlock çıkar.daha bir seneden fazla süre var yeni işletim sistemini kullanmak için
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