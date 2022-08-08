iPhone X’le giden pil yüzdesi 5 yıl sonra iOS 16 ile geri geldi

iOS 16 Beta 5 güncellemesi ile iPhone pil yüzdesi nasıl açılır? sorusu tarihe karışıyor. Güncelleme ile gelen dikkat çekici yenilik; iPhone pil yüzdesinin geri dönmesi. Apple, iPhone'larda pil yüzdesinin görünmemesi durumunu nihayet çözdü.

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iPhone pil yüzdesi geri döndü

Apple, iPhone X ile çentikli ekran tasarımını getirdi. Yeni tasarımın en eleştirilen yanı pil yüzdesinin görünmemesiydi. TrueDepth kamera donanımını barındıran çentiğin her iki tarafında da yer olmaması nedeniyle iPhone X ve üzeri modellerde durum çubuğunda pil yüzdesi görünmüyordu. Bunun yerine pil seviyesi gösteriliyordu. Kullanıcıların pil yüzdesini görmek için Denetim Merkezi’ni görüntülemeleri gerekiyordu.

Bugün yayınlanan iOS 16 beta 5 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği özellik nihayet eklendi. iPhone X modeliyle başlayan pil yüzdesinin görünmemesini en sonunda çözüldü. Artık, iPhone X ve daha yeni model kullanıcılarının pil yüzdesini görmek için özel çaba sarf etmesi gerekmiyor.

iPhone pil yüzdesi gösterme

iPhone pil yüzdesi nasıl açılır? 3 adımda iPhone pil yüzdesi açma:

Ayarlar uygulamasını açın. Pil menüsüne gidin. Pil Yüzdesi'ni açın.

Belirttiğimiz üzere, iPhone pil yüzdesi açmak için Ayarlar - Pil menüsü altında Pil Yüzdesi etkinleştirmek yeterli oluyor. iPhone’un gücü kesildiğinde normal pil simgesi görünüyor ancak içinde yüzde numarası çıkıyor. iPhone düşük güç modundaysa pil simgesi sarıya dönüyor ancak yüzdeyi görebiliyorsunuz. Şardayken yanında küçük bir şarj simgesiyle yüzdeyi görüyorsunuz.

iOS 16 public beta yayınlandı: iPhone'lara nasıl yüklenir? 3 hf. önce eklendi

iOS 16 ne zaman çıkacak?

iOS 16 final sürümü, iPhone 14 tanıtılmasıyla birlikte iPhone 8 ve üzeri modeller için indirilmeye açılacak.

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iPhone pil yüzdesi nasıl açılır?