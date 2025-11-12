Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Pocket taşınabilir kumaş kese moda tutkunlarına geliyor

    iPhone Pocket adıyla tanıtılan yeni 3D örgü taşıma kesesi, ünlü Japon moda evi ISSEY MIYAKE tarafından tasarlandı ve sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacak.     

    iPhone Pocket Tam Boyutta Gör
    Zaman zaman farklı moda devleri ile bir araya gelerek dikkat çekici aksesuarlar tasarlayan Apple’ın yeni durağı Japon moda devi ISSEY MIYAKE oldu. iPhone için tasarlanan kumaş kese fiyatıyla dikkat çekiyor. 

    iPhone Pocket özellikleri ve fiyatı

    iPhone Pocket adıyla tanıtılan kumaş kese, ISSEY MIYAKE’nin “A Piece of Cloth” felsefesinden ilham alan tek parça 3D-örgü tekstilden üretilmiş. Açık ve geçmeli dokusu esneyerek iPhone, AirPods veya diğer küçük eşyalar kolayca yerleştirmenizi sağlıyor. Kullanıcılar ekranı örgü boşluğu arasından görebiliyor, ürünü elde taşıyabiliyor, çantaya asabiliyor veya vücuda yakın şekilde kullanabiliyor.

    iPhone Pocket aksesuarı biraz daha lüks moda segmentine hitap ediyor. Ürünün kısa kayışlı versiyonu 149.95$ fiyat etiketi ile satılırken, uzun kayışlı versiyonu ise 229.95$ fiyat etiketine sahip. Ürün 14 Kasım’dan itibaren Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İngiltere ve ABD’deki seçili Apple mağazalarında satışa sunulacak. Apple Ginza, Apple Jing’an ve Apple Regent Street gibi amiral gemisi mağazalarda ise ziyaretçiler ürünün renk ve stil seçeneklerini deneyimleyebilecek. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Umut062 +69 Liquist +42 gnsnc +35 Sahilli +24 viper +23 ryounin +20 XanthiN +20 Started_With_FX5200 +17 Timur-i leng +15 Last Troll Bender +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    21 Kişi Okuyor (5 Üye, 16 Misafir) 12 Masaüstü 9 Mobil
    Macuser1994, mindcrime, MCihat998 okuyor
    M
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    435 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone Pocket, Apple ve Teknoloji Haberleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,9b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı367b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim menü nedir evlenmiş boşanmış çocuğu olan bir kadınla evlenmek dinen 3008 1.6 puretech en zor yks senesi midyeci yasin franchise bedeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
    ACER NITRO ANV15-51-53S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum