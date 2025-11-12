iPhone Pocket taşınabilir kumaş kese moda tutkunlarına geliyor

iPhone Pocket özellikleri ve fiyatı
iPhone Pocket adıyla tanıtılan kumaş kese, ISSEY MIYAKE’nin “A Piece of Cloth” felsefesinden ilham alan tek parça 3D-örgü tekstilden üretilmiş. Açık ve geçmeli dokusu esneyerek iPhone, AirPods veya diğer küçük eşyalar kolayca yerleştirmenizi sağlıyor. Kullanıcılar ekranı örgü boşluğu arasından görebiliyor, ürünü elde taşıyabiliyor, çantaya asabiliyor veya vücuda yakın şekilde kullanabiliyor.
iPhone Pocket aksesuarı biraz daha lüks moda segmentine hitap ediyor. Ürünün kısa kayışlı versiyonu 149.95$ fiyat etiketi ile satılırken, uzun kayışlı versiyonu ise 229.95$ fiyat etiketine sahip. Ürün 14 Kasım’dan itibaren Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İngiltere ve ABD’deki seçili Apple mağazalarında satışa sunulacak. Apple Ginza, Apple Jing’an ve Apple Regent Street gibi amiral gemisi mağazalarda ise ziyaretçiler ürünün renk ve stil seçeneklerini deneyimleyebilecek.
