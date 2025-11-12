iPhone Pocket taşınabilir kumaş kese moda tutkunlarına geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Zaman zaman farklı moda devleri ile bir araya gelerek dikkat çekici aksesuarlar tasarlayan Apple’ın yeni durağı Japon moda devi ISSEY MIYAKE oldu. iPhone için tasarlanan kumaş kese fiyatıyla dikkat çekiyor.

iPhone Pocket özellikleri ve fiyatı

iPhone Pocket adıyla tanıtılan kumaş kese, ISSEY MIYAKE’nin “A Piece of Cloth” felsefesinden ilham alan tek parça 3D-örgü tekstilden üretilmiş. Açık ve geçmeli dokusu esneyerek iPhone, AirPods veya diğer küçük eşyalar kolayca yerleştirmenizi sağlıyor. Kullanıcılar ekranı örgü boşluğu arasından görebiliyor, ürünü elde taşıyabiliyor, çantaya asabiliyor veya vücuda yakın şekilde kullanabiliyor.

iPhone Pocket aksesuarı biraz daha lüks moda segmentine hitap ediyor. Ürünün kısa kayışlı versiyonu 149.95$ fiyat etiketi ile satılırken, uzun kayışlı versiyonu ise 229.95$ fiyat etiketine sahip. Ürün 14 Kasım’dan itibaren Fransa, Çin, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İngiltere ve ABD’deki seçili Apple mağazalarında satışa sunulacak. Apple Ginza, Apple Jing’an ve Apple Regent Street gibi amiral gemisi mağazalarda ise ziyaretçiler ürünün renk ve stil seçeneklerini deneyimleyebilecek.



