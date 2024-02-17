iPhone SE 4 gelecek yıl OLED ekranla piyasaya çıkabilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın satış rakamları ile yıllardır yüzünü güldüren bütçe dostu serisi iPhone SE, yeni nesli için hazırlıklara başladı. Apple beğenilen telefon serisini yeni nesilde biraz daha premium bir noktaya taşıyabilir.

iPhone SE 4 neler sunacak?

Kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone SE 4 için Apple’ın OLED ekran kullanma planı var. iPhone SE serisi bugüne kadar LCD ekran kullanmıştı ve OLED ekran biraz daha bütçe kullanabilen telefonlara ayrılmıştı.

Sevgililer Günü için en pahalı iPhone 15 Pro max 2 gün önce eklendi

Apple bu noktada tedarikçiler arasındaki rekabeti kullanarak OLED ekranları biraz daha ucuza mal etmeyi amaçlıyor. Samsung’un iPhone SE 4 için teklifi 30$ iken BOE firması 35$, Tienma ise 40$ teklif verdi. Bu rakamlar iPhone 15 ekran maliyetinin neredeyse üçte biri ancak Apple, 20$ civarında bir fiyat hedefliyor. Böylece kâr marjını korumuş olacak.

Diğer bir bilgi ise iPhone SE 4 için 2025 başlarının hedeflendiği. Apple’ın OLED ekran gibi değer yaratacak bileşenlerin biraz daha maliyetinin düşmesi konusunda acele etmediği dile getiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone SE 4 acele etmeyecek