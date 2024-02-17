iPhone SE 4 gelecek yıl OLED ekranla piyasaya çıkabilir

iPhone SE 4 neler sunacak?
Kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone SE 4 için Apple’ın OLED ekran kullanma planı var. iPhone SE serisi bugüne kadar LCD ekran kullanmıştı ve OLED ekran biraz daha bütçe kullanabilen telefonlara ayrılmıştı.
Apple bu noktada tedarikçiler arasındaki rekabeti kullanarak OLED ekranları biraz daha ucuza mal etmeyi amaçlıyor. Samsung’un iPhone SE 4 için teklifi 30$ iken BOE firması 35$, Tienma ise 40$ teklif verdi. Bu rakamlar iPhone 15 ekran maliyetinin neredeyse üçte biri ancak Apple, 20$ civarında bir fiyat hedefliyor. Böylece kâr marjını korumuş olacak.
Diğer bir bilgi ise iPhone SE 4 için 2025 başlarının hedeflendiği. Apple’ın OLED ekran gibi değer yaratacak bileşenlerin biraz daha maliyetinin düşmesi konusunda acele etmediği dile getiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.