iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: OLED ekran ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4 için hazırlıklara başladı. Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, dolayısıyla tüm gözler sıradaki modele yani iPhone SE 4'e çevrilmişti. Son olarak iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Hatırlayanlar olacaktır, dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Hatta daha önce 3279 mAh pil, 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik.

Son raporlar ise, Apple'ın eski bir modeldeki mevcut ekranı yeniden kullanarak yükseltme maliyetini düşüreceği yönünde. Bu da muhtemel olarak iPhone 13'te kullanılan 6,1 inçlik OLED ekran olacak. Bildiğiniz gibi iPhone SE serisi, iPhone serisinde LCD teknolojisini kullanan tek model. Dolayısıyla bu değişiklik serinin premium modellere yaklaşmasını sağlayacak.

Öte yandan Apple, bu panelin tedariki konusunda halen karar vermiş değil. Raporlar ise Samsung ve BOE'nin 30$ ila 40$, Çinli üretici Tienma'nın ise 40$ fiyat teklifinde bulunduğunu söylüyor. Ancak Samsung'un birim başına sunduğu 30$ fiyatla siparişlerin çoğunu alması muhtemel. Onu ise BOE takip edecek.

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Bu maliyetlerin iPhone 15'te kullanılan panelden üçte bir oranında daha düşük olduğunu hatırlatalım. Bu da satılan her iPhone SE 4 için Apple'a makul bir gelir sağlayacak. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen kesinleşmedi. Ancak sektör kaynaklarından gelen raporlar, 2025 yılına işaret ediyor.

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iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! OLED ve dahası