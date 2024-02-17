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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: OLED ekran ve daha fazlası

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4'ün muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Uzun süredir gündemde olan model, OLED ekran ve daha fazlasıyla geliyor. İşte detaylar...
    iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı! OLED ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4 için hazırlıklara başladı. Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerinin altında kalmış, dolayısıyla tüm gözler sıradaki modele yani iPhone SE 4'e çevrilmişti. Son olarak iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. 

    iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Hatırlayanlar olacaktır, dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Hatta daha önce 3279 mAh pil, 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik.

    Son raporlar ise, Apple'ın eski bir modeldeki mevcut ekranı yeniden kullanarak yükseltme maliyetini düşüreceği yönünde. Bu da muhtemel olarak iPhone 13'te kullanılan 6,1 inçlik OLED ekran olacak. Bildiğiniz gibi iPhone SE serisi, iPhone serisinde LCD teknolojisini kullanan tek model. Dolayısıyla bu değişiklik serinin premium modellere yaklaşmasını sağlayacak. 

    Öte yandan Apple, bu panelin tedariki konusunda halen karar vermiş değil. Raporlar ise Samsung ve BOE'nin 30$ ila 40$, Çinli üretici Tienma'nın ise 40$ fiyat teklifinde bulunduğunu söylüyor. Ancak Samsung'un birim başına sunduğu 30$ fiyatla siparişlerin çoğunu alması muhtemel. Onu ise BOE takip edecek.

    Bu maliyetlerin iPhone 15'te kullanılan panelden üçte bir oranında daha düşük olduğunu hatırlatalım. Bu da satılan her iPhone SE 4 için Apple'a makul bir gelir sağlayacak. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen kesinleşmedi. Ancak sektör kaynaklarından gelen raporlar, 2025 yılına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 5 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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