iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı: OLED ekran ve daha fazlası

iPhone SE 4 muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı
Hatırlayanlar olacaktır, dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Hatta daha önce 3279 mAh pil, 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik.
Son raporlar ise, Apple'ın eski bir modeldeki mevcut ekranı yeniden kullanarak yükseltme maliyetini düşüreceği yönünde. Bu da muhtemel olarak iPhone 13'te kullanılan 6,1 inçlik OLED ekran olacak. Bildiğiniz gibi iPhone SE serisi, iPhone serisinde LCD teknolojisini kullanan tek model. Dolayısıyla bu değişiklik serinin premium modellere yaklaşmasını sağlayacak.
Öte yandan Apple, bu panelin tedariki konusunda halen karar vermiş değil. Raporlar ise Samsung ve BOE'nin 30$ ila 40$, Çinli üretici Tienma'nın ise 40$ fiyat teklifinde bulunduğunu söylüyor. Ancak Samsung'un birim başına sunduğu 30$ fiyatla siparişlerin çoğunu alması muhtemel. Onu ise BOE takip edecek.
Bu maliyetlerin iPhone 15'te kullanılan panelden üçte bir oranında daha düşük olduğunu hatırlatalım. Bu da satılan her iPhone SE 4 için Apple'a makul bir gelir sağlayacak. iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen kesinleşmedi. Ancak sektör kaynaklarından gelen raporlar, 2025 yılına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.