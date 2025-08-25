iPhone serisinden beklenen haber: Tasarım nihayet yenileniyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone serisini yeniden şekillendirecek önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, üç yıl sürecek büyük bir tasarım yenileme planı hazırladı. Bu süreç, iPhone 17 Air ile başlayacak ve 20. yıl özel modeli iPhone 20 ile devam edecek.

iPhone'lar için üç büyük tasarım değişikliği yolda

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12'den bu yana telefonlarında hemen hemen benzer bir tasarıma yer veriyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPhone serisinde nihayet bazı önemli tasarım değişiklikleri yapacak. Bu süreçte ise ilk adım iPhone 17 Air, daha sonrasında iPhone 17 Pro modelleri ve 2027 yılında çıkacak iPhone 20 ile karşılaşacağız.

iPhone 17 Air'in önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Bu modelin iPhone 16 Plus'ın yerini alacağı ve daha ince bir tasarımla öne çıkacağını biliyoruz. Cihazda tek arka kamera bulunacak ve Apple'ın geliştirdiği ilk dahili modem kullanılacak. Ayrıca fiziksel SIM kart yuvası kaldırılırken daha küçük bir batarya kapasitesi bulunacak.

Tam Boyutta Gör Standart iPhone 17 ise, iPhone 16 ile benzer bir görünüme sahip olacak ancak iPhone 17 Pro ve Pro Max için yenilenmiş bir kamera modülü tasarlanıyor. 2026 yılında Apple, uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone'u tanıtacak. "V68" kod adıyla anılan bu modelde toplam dört kamera yer alacak. İki kamera arka tarafta, biri dış ekranda ve biri de iç ekranda bulunacak.

Tasarım değişikliğinin son ve ana halkası iPhone 20 ise, iPhone'un 20. yılına özel tamamen yeni bir kavisli cam tasarımla geleceği belirtiliyor. Böylece Apple, son yıllarda benzer form faktörünü koruyan iPhone serisini yeniden farklılaştırmış olacak. Ancak model hakkında bilinenler şu an için bununla sınırlı. Önceki modellerde ise yine ufak değişimler görmemiz muhtemel.

