iPhone serisinden beklenen haber: Tasarım nihayet yenileniyor

iPhone'lar için üç büyük tasarım değişikliği yolda
Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12'den bu yana telefonlarında hemen hemen benzer bir tasarıma yer veriyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPhone serisinde nihayet bazı önemli tasarım değişiklikleri yapacak. Bu süreçte ise ilk adım iPhone 17 Air, daha sonrasında iPhone 17 Pro modelleri ve 2027 yılında çıkacak iPhone 20 ile karşılaşacağız.
iPhone 17 Air'in önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Bu modelin iPhone 16 Plus'ın yerini alacağı ve daha ince bir tasarımla öne çıkacağını biliyoruz. Cihazda tek arka kamera bulunacak ve Apple'ın geliştirdiği ilk dahili modem kullanılacak. Ayrıca fiziksel SIM kart yuvası kaldırılırken daha küçük bir batarya kapasitesi bulunacak.
Tasarım değişikliğinin son ve ana halkası iPhone 20 ise, iPhone'un 20. yılına özel tamamen yeni bir kavisli cam tasarımla geleceği belirtiliyor. Böylece Apple, son yıllarda benzer form faktörünü koruyan iPhone serisini yeniden farklılaştırmış olacak. Ancak model hakkında bilinenler şu an için bununla sınırlı. Önceki modellerde ise yine ufak değişimler görmemiz muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: