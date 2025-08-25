Giriş
    iPhone serisinden beklenen haber: Tasarım nihayet yenileniyor

    Apple, iPhone serisi için üç yıllık büyük bir tasarım değişikliği planlıyor. iPhone 17 Air, katlanabilir iPhone ve 20. yıl özel tasarımı yolda. İşte detaylar...

    iPhone serisinden beklenen haber: Tasarım nihayet yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone serisini yeniden şekillendirecek önemli değişiklikler üzerinde çalışıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre şirket, üç yıl sürecek büyük bir tasarım yenileme planı hazırladı. Bu süreç, iPhone 17 Air ile başlayacak ve 20. yıl özel modeli iPhone 20 ile devam edecek.

    iPhone'lar için üç büyük tasarım değişikliği yolda

    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12'den bu yana telefonlarında hemen hemen benzer bir tasarıma yer veriyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPhone serisinde nihayet bazı önemli tasarım değişiklikleri yapacak. Bu süreçte ise ilk adım iPhone 17 Air, daha sonrasında iPhone 17 Pro modelleri ve 2027 yılında çıkacak iPhone 20 ile karşılaşacağız.

    iPhone 17 Air'in önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Bu modelin iPhone 16 Plus'ın yerini alacağı ve daha ince bir tasarımla öne çıkacağını biliyoruz. Cihazda tek arka kamera bulunacak ve Apple'ın geliştirdiği ilk dahili modem kullanılacak. Ayrıca fiziksel SIM kart yuvası kaldırılırken daha küçük bir batarya kapasitesi bulunacak.

    iPhone serisinden beklenen haber: Tasarım nihayet yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Standart iPhone 17 ise, iPhone 16 ile benzer bir görünüme sahip olacak ancak iPhone 17 Pro ve Pro Max için yenilenmiş bir kamera modülü tasarlanıyor. 2026 yılında Apple, uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone'u tanıtacak. "V68" kod adıyla anılan bu modelde toplam dört kamera yer alacak. İki kamera arka tarafta, biri dış ekranda ve biri de iç ekranda bulunacak.

    Tasarım değişikliğinin son ve ana halkası iPhone 20 ise, iPhone'un 20. yılına özel tamamen yeni bir kavisli cam tasarımla geleceği belirtiliyor. Böylece Apple, son yıllarda benzer form faktörünü koruyan iPhone serisini yeniden farklılaştırmış olacak. Ancak model hakkında bilinenler şu an için bununla sınırlı. Önceki modellerde ise yine ufak değişimler görmemiz muhtemel.

