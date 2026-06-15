iPhone Ultra 2027'ye ertelenebilir: İşte yeni tarih ve fiyat iddiası

Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre iPhone Ultra'nın lansman takvimi, üretim ve tedarik zincirinde yaşanan teknik engeller nedeniyle 2026 sonbaharından 2027'nin ilk aylarına kayabilir. Aynı rapor, cihazın başlangıç fiyatına da değinirken böylece Apple'ın ilk katlanabilir telefonunun hem çıkış tarihi hem de fiyatlandırma stratejisi ortaya çıkmış oldu.

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Apple'ın katlanabilir iPhone modeli üretim sürecindeki zorluklarla karşı karşıya

Katlanabilir akıllı telefon pazarı son yıllarda önemli ölçüde gelişirken, Apple'ın bu segmente rakiplerinden daha geç adım atmayı tercih ettiği görülüyor. Şirketin geçmişte de yeni ürün kategorilerine ancak teknolojinin belirli bir olgunluğa ulaşmasının ardından giriş yaptığı biliniyor. Bu nedenle katlanabilir iPhone'un geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler, yalnızca üretim kapasitesiyle değil Apple'ın kalite standartlarını koruma yaklaşımıyla da ilişkilendiriliyor. Yeni raporlar ise bu gecikmenin arkasında hem donanım hem de tedarik tarafında çözülmesi gereken çeşitli teknik sorunların bulunduğunu gösteriyor.

Daha önce ortaya çıkan iddialarda Apple'ın özellikle menteşe mekanizması üzerinde çeşitli mühendislik sorunları yaşadığı belirtilmişti. Katlanabilir telefon açılıp kapatılırken oluştuğu iddia edilen tıkırtı seslerinin şirket içinde değerlendirildiği öne sürülmüş, ancak daha sonra farklı kaynaklar bu bilgileri yalanlamıştı. Aynı dönemde Apple'ın baskılı devre kartı üretiminde kullanılan Yüzeye Montaj Teknolojisi yani SMT sürecinde bazı üretim zorluklarıyla karşılaştığı da gündeme geldi. SMT, elektronik bileşenlerin doğrudan baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmesini sağlayarak hem üretim verimliliğini hem de cihazların daha kompakt tasarlanmasını mümkün kılan modern bir üretim yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yaşanabilecek küçük aksaklıklar ise özellikle milyonlarca adet üretilecek amiral gemisi cihazlarda önemli zaman kayıplarına neden olabiliyor.

Yeni bir rapor ise erteleme iddialarını yeniden güçlendirdi. Haberde Apple'ın önemli tedarikçilerinden biri olan Largan Precision'ın üst düzey yöneticisinin, planlama kaynaklı nedenlerle yeni bir Apple ürününün gelecek yılın başına ertelenebileceğini ima ettiği belirtiliyor. Açıklamada cihazın adı doğrudan paylaşılmasa da iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin sonbahar takviminde herhangi bir değişiklik beklenmemesi nedeniyle söz konusu ürünün katlanabilir iPhone olduğu yönündeki beklentiler güçlenmiş durumda. Bu senaryo gerçekleşirse Apple, cihazı Eylül ayında tanıtıp satışlarını birkaç ay sonra başlatarak aşamalı bir lansman stratejisi izleyebilir.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın arkasında yalnızca üretim planlaması değil yarı iletken ekosistemindeki mevcut durum da yer alıyor. Raporlara göre TSMC'nin 2 nanometre üretim hatlarında oluşan yoğunluk ile küresel bellek tedarikinde devam eden kapasite sıkıntıları, yüksek hacimli üretim planlarını doğrudan etkileyebilir. Apple'ın lansman ile satış tarihini birbirinden ayırması, hem üretim kapasitesini dengelemesine hem de ilk parti cihazların kalite kontrol süreçlerini daha rahat yönetmesine olanak sağlayabilir.

İşte iPhone Ultra'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:

Sızıntılarda paylaşılan teknik detaylar da Apple'ın premium segmenti hedeflediğini gösteriyor. İddiaya göre iPhone Ultra, Samsung'un M14 OLED panelini kullanacak ve ekran yapısında Ultra İnce Cam ile Ultra İnce Esnek Cam teknolojilerine yer verecek. Bunun yanında ekran katmanlarında Color on Encapsulation (CoE) çözümünün kullanılması, esnek yapıştırıcı katmanları ve menteşe bölgesinde inceltilmiş cam tasarımı sayesinde ekran kırışıklığının minimum seviyeye indirileceği öne sürülüyor. Ayrıca karmaşık menteşe sisteminin yalnızca mekanik görev üstlenmeyip aynı zamanda pasif bir ısı dağıtıcısı olarak çalışacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Donanım tarafında ise cihazın Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alacağı, 12 GB RAM ile geleceği ve şirketin geliştirdiği C2 modemini kullanacağı ifade ediliyor. Biyometrik doğrulama tarafında Face ID yerine Touch ID sisteminin tercih edileceği de raporda yer alan dikkat çekici ayrıntılar arasında bulunuyor. Son olarak paylaşılan raporda modelin satışa sunulması halinde başlangıç fiyatının 2.000 dolar, en üst donanım seçeneğinin ise 2.200 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor.

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iPhone Ultra 2027'ye ertelenebilir: İşte yeni tarih ve fiyat

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