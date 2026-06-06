iPhone Ultra’da büyük sürpriz: Apple Touch ID’ye geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, bu sonbaharda iPhone Ultra adıyla yeni bir ürün tanıtmayı planlıyor. Katlanabilir ekran tasarımıyla dikkat çeken cihazın en çok konuşulan özelliklerinden biri ise Face ID yerine Touch ID kullanacak olması. İddialara göre Apple, cihazın fiziksel tasarımında karşılaştığı teknik sınırlamalar nedeniyle kimlik doğrulama tarafında farklı bir yaklaşım benimsemeyi tercih etti.

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Katlanabilir tasarım, Face ID yerine Touch ID tercihini öne çıkardı

Sızıntılara göre iPhone Ultra, biri dış tarafta yer alan kapak ekranı ve diğeri açıldığında ortaya çıkan daha büyük iç ekran olmak üzere çift ekranlı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca Apple’ın son yıllarda standart hâline getirdiği Dynamic Island tasarımı yerine, ön kameranın ekran üzerinde delik açma yöntemiyle konumlandırıldığı bir çözüm kullanılacağı belirtiliyor.

Kimlik doğrulama tarafındaki en dikkat çekici detay ise Touch ID’nin geri dönüşü. Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X ile birlikte Face ID teknolojisini ön plana çıkarmış ve sonraki yıllarda Touch ID’yi üst düzey iPhone modellerinden tamamen kaldırmıştı. Bu nedenle şirketin Ultra olarak konumlandırılması beklenen yeni bir cihazda daha eski görünen bir teknolojiyi tercih edecek olması ilk bakışta şaşırtıcı görünüyor. Ancak cihazın tasarım hedefleri dikkate alındığında bu kararın arkasında önemli mühendislik gerekçeleri bulunuyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Face ID’nin tercih edilmemesinin temel nedeni cihazın kalınlık ve iç hacim kısıtlamaları. Katlanabilir telefonlar, geleneksel akıllı telefonlardan farklı olarak menteşe sistemi, çift ekran yapısı ve karmaşık iç yerleşim nedeniyle çok daha zorlu bir mühendislik süreci gerektiriyor. Bu nedenle her milimetrelik alan, cihazın performansı ve kullanım deneyimi açısından kritik önem taşıyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntılarda yer alan bilgilere göre iPhone Ultra, açıldığında yalnızca 4,5 ila 4,8 milimetre arasında bir kalınlığa sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Apple’ın en ince modellerinden biri olarak gösterilen iPhone Air’in gövde kalınlığı kamera çıkıntısı hariç 5,6 milimetre seviyesinde bulunuyor. Aradaki yaklaşık 1 milimetrelik fark küçük görünse de mobil cihaz tasarımında bu ölçü ciddi bir mühendislik alanı anlamına geliyor. Özellikle pil kapasitesi, soğutma sistemi ve dahili bileşenlerin yerleşimi söz konusu olduğunda bu alan kaybı önemli sonuçlar doğurabiliyor.

Face ID sistemi yalnızca ön kameradan oluşmuyor. Teknolojinin çalışabilmesi için kızılötesi kamera, nokta projektörü ve çeşitli sensörlerden oluşan karmaşık bir donanım yapısına ihtiyaç duyuluyor. Standart bir iPhone’da bu bileşenler tek ekran için yeterli olurken, katlanabilir bir cihazda durum farklılaşıyor. Kullanıcının hem dış ekranda hem de iç ekranda yüz tanıma özelliğinden yararlanabilmesi için teorik olarak iki ayrı Face ID sisteminin kullanılması gerekebilir. Bu da hem maliyet hem de iç alan kullanımı açısından önemli bir yük anlamına geliyor.

Apple’ın teknik olarak böyle bir çözüm geliştirmesi mümkün olsa bile bunun cihazın diğer bileşenlerinden fedakârlık yapılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor. Özellikle daha büyük batarya kapasitesi, gelişmiş bir buhar odası soğutma sistemi veya menteşe mekanizmasının dayanıklılığını artıracak ek yapısal bileşenler için ayrılabilecek alanın korunması şirket açısından daha öncelikli görülmüş olabilir.

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iPhone Ultra’da büyük sürpriz: Apple Touch ID’ye geri dönüyor

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