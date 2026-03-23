iPhone Ultra’da kırışıklık sorunu tarihe karışabilir

Ekran kırışıklığına çözüm geliyor
Sızıntılara göre Apple, katlanabilir ekranında çift katmanlı cam yapısı kullanacak. UTG (Ultra Thin Glass) ve UFG gibi farklı cam katmanların birleşiminden oluşan bu yapı, klasik tek katmanlı tasarımlardan ayrılıyor. Ekran panelinin doğrudan menteşe üzerine yerleştirilmesi yerine, bu katmanların arasında konumlandırılması planlanıyor.
Bu yaklaşımın temel amacı ise dayanıklılığı artırmak ve kırışıklık izini minimum seviyeye çekmek. Bildiğiniz gibi katlanabilir cihazlarda zamanla oluşan ekran izi, genellikle menteşe bölgesinde biriken baskıdan kaynaklanıyor. Bunun yanında, "self-healing" yani kendi kendini toparlayabilen cam benzeri bir çözüm de gündemde.
Bu teknoloji sayesinde ekran yüzeyinin zamanla daha pürüzsüz bir görünüm kazanması hedefleniyor. Benzer bir yaklaşımı Oppo, Oppo Find N6 modelinde kullanmıştı. Donanım tarafında ise cihazın 12 GB RAM ile gelmesi ve bu belleğin Samsung tarafından sağlanması bekleniyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB'tan başlayıp 1 TB’a kadar uzanacak.
Şu an için katlanabilir iPhone Ultra'nın başlangıç fiyatının 2.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Üst depolama seçeneklerinde bu rakam 2.399 dolara kadar çıkabilir.
