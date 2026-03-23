    iPhone Ultra’da kırışıklık sorunu tarihe karışabilir

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli için yeni detaylar ortaya çıktı. Şirketin, ekran kırışıklığını azaltmak için çok katmanlı cam teknolojisi kullanacağı belirtiliyor.

    Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli için tasarım tarafındaki detaylar netleşmeye devam ediyor. Son sızıntılara göre Apple, katlanabilir iPhone veya iPhone Fold'un ekran teknolojisi tarafında önemli bir değişiklik planlanıyor. Özellikle ekran teknolojisine yapılan bu yatırım, cihazın en zayıf noktalarından birine çözüm getirecek.

    Ekran kırışıklığına çözüm geliyor

    Sızıntılara göre Apple, katlanabilir ekranında çift katmanlı cam yapısı kullanacak. UTG (Ultra Thin Glass) ve UFG gibi farklı cam katmanların birleşiminden oluşan bu yapı, klasik tek katmanlı tasarımlardan ayrılıyor. Ekran panelinin doğrudan menteşe üzerine yerleştirilmesi yerine, bu katmanların arasında konumlandırılması planlanıyor.

    Bu yaklaşımın temel amacı ise dayanıklılığı artırmak ve kırışıklık izini minimum seviyeye çekmek. Bildiğiniz gibi katlanabilir cihazlarda zamanla oluşan ekran izi, genellikle menteşe bölgesinde biriken baskıdan kaynaklanıyor. Bunun yanında, "self-healing" yani kendi kendini toparlayabilen cam benzeri bir çözüm de gündemde.

    Bu teknoloji sayesinde ekran yüzeyinin zamanla daha pürüzsüz bir görünüm kazanması hedefleniyor. Benzer bir yaklaşımı Oppo, Oppo Find N6 modelinde kullanmıştı. Donanım tarafında ise cihazın 12 GB RAM ile gelmesi ve bu belleğin Samsung tarafından sağlanması bekleniyor. Depolama seçenekleri ise 256 GB'tan başlayıp 1 TB’a kadar uzanacak.

    Şu an için katlanabilir iPhone Ultra'nın başlangıç fiyatının 2.000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Üst depolama seçeneklerinde bu rakam 2.399 dolara kadar çıkabilir.

