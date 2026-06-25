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    Katlanabilir iPhone seri üretime hazır: Menteşe sorunları çözüldü!

    Apple, ilk katlanabilir telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone Ultra olarak adlandırılması beklenen cihazın menteşe sorununun çözüldüğü ve Temmuz ayı sonunda seri üretimine geçileceği söyleniyor.

    iphone ultra menteşe sorunları çözüldü Tam Boyutta Gör
    iPhone Ultra'nın çıkışının ertelenmesiyle ilgili söylentiler ortadan kalkmış gibi görünüyor. Son raporların tümü Apple'ın katlanabilir telefonunun Eylül ayındaki lansman etkinliğinde tanıtılacağına işaret ediyor.

    Menteşe modülündeki sorunlar giderildi

    En son tedarik zinciri raporu, menteşe modülüyle ilgili önceki sorunların (milyonlarca dayanıklılık testinden sonra menteşeden hafif ses gelmesi gibi) artık çözüldüğünü ve cihazın üretiminde bir sonraki aşamaya geçildiğini söylüyor.

    Daha önce Apple'ın menteşenin dayanıklılığı konusunda endişeli olduğu ve tamamen kusursuz olmasını istediği ve mekanizmadaki sorunların üretimde gecikmeye yol açabileceği bildirilmişti.

    Katlanabilir iPhone'un menteşeleri Tayvanlı Shinjuxing ve Amerikalı Amphenol tarafından tedarik ediliyor. Bu şirketler 3D baskı menteşe modülleri sağlıyor. Menteşe, ekranın katlanıp açılması sırasındaki açma-kapama hissini, katlanma şeklini ve dayanıklılığını belirleyen önemli bir faktör.

    Temmuz ayı sonunda seri üretime geçilecek

    Cihazın artık test üretimine girdiği, seri üretime başlamadan önce gerçek üretim hatlarında her şeyin sorunsuz gittiğinin son kontrolü yapıldığı söyleniyor.

    iPhone Ultra'nın özellikleri nasıl olacak?

    Katlanabilir iPhone, Samsung tarafından sağlanan katlanabilir 7.8 inç OLED panel kullanacak. Ekran, geleneksel ekran katmanlarından birini ortadan kaldıran, yerine renk filtreleme katmanını doğrudan ekran yığınına entegre eden daha yeni bir tasarım kullanıyor; bu da ekranı daha ince, daha hafif ve daha enerji verimli hale getiriyor. Cihazın iç ekranın yanı sıra 5.5 inç kapak ekranına, Apple'ın A20 çipine ve C2 modemine, Face ID yerine Touch ID’li güç düğmesine ve iki arka kameraya sahip olması bekleniyor.

    Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

    iPhone Ultra fiyatının ise yaklaşık 2.000 dolar civarında olacağı söyleniyor. Eylül ayında iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile birlikte tanıtılacak. Düz iPhone 18 modellerinin bu lansmanda tanıtılması beklenmiyor.

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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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