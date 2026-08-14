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    Katlanabilir iPhone, Eylül'de Türkiye'de satışa çıkmayabilir

    Türkiye'de katlanabilir iPhone'u bekleyenler için kötü haber: Apple'ın yakında iPhone 18 Pro ile birlikte tanıtacağı katlanabilir iPhone Ultra modeli, ilk etapta yalnızca ABD'de satışa sunulabilir.

    katlanabilir iphone ultra ilk abd satış Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk katlanabilir iPhone’unu yakında tanıtacak. Merakla beklenen cihazın Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak Amerika dışındaki alıcıların daha uzun süre beklemesi gerekebilir.

    iPhone Ultra ilk ABD'de satışa sunulabilir

    Avustralya’daki operatörler ve bir perakende mağazasından Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte tanıtılmasına rağmen Eylül ayında ülkede satışa sunulmayacağı bilgisi geldi. Apple’ın cihazı ilk önce Amerika’da, ardından iki ya da üç ay içinde Çin dahil önemli pazarlarda piyasaya süreceği söyleniyor.

    Kademeli lansmanın arzdaki aksaklıklar ve fiyatlandırma sorunları nedeniyle olduğu söyleniyor. Apple’ın halihazırda oluşturulmuş üretim modellerinde test sorunları yaşadığı da iddia ediliyor.

    Analist Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın katlanabilir iPhone'u iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtmayı planladığını ancak Ultra için ön siparişlerin daha sonra başlamasının beklendiğini söylemişti. Kuo ayrıca şirketin bu yıl yalnızca yaklaşık 7 ila 8 milyon katlanabilir iPhone üretimi ve sevkiyatı gerçekleştirmeyi planladığını paylaşmıştı.

    Katlanabilir iPhone ne zaman çıkacak?

    Apple, Vision Pro’da da benzer satış politikası uygulamıştı. Cihaz, ABD'de satışa sunulduktan birkaç ay sonra aralarında Türkiye’nin olmadığı birkaç ülkede daha çıkmıştı. iPhone Ultra’nın yalnızca ABD'de piyasaya sürüleceği iddiasının doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor. Apple, Eylül ayında daha geniş bir dağıtım duyurabilir. Bu arada, iPhone Ultra, 2000 doların üzerinde fiyatıyla Apple’ın en pahalı telefonu olacak. Apple Event tarihi açıklanmamakla birlikte, 9 Eylül Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.

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