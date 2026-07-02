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    Apple'ın katlanabilir iPhone satış hedefi ortaya çıktı

    Yaklaşan Apple lansmanında iPhone 18 Pro'larla birlikte ilk katlanabilir iPhone'un tanıtılması bekleniyor. Apple, iPhone Ultra için beklenenden daha büyük bir üretim planladığı söyleniyor.

    apple katlanabilir iphone ultra 10 milyon satış hedefi Tam Boyutta Gör
    Nikkei Asia'nın yeni bir raporuna göre, Apple, ilk katlanabilir iPhone'u için daha önce beklenenden daha büyük bir üretim planlıyor. Şirketin, tedarikçilerine 2026 yılı için yaklaşık 10 milyon iPhone Ultra hazır etmelerini söylediği bildiriliyor. Bu rakam, daha önceki 7 ila 8 milyonluk tahminlerden daha yüksek.

    10 milyon iPhone Ultra satışı hedefleniyor

    Rapora göre, 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan 80 milyon yeni iPhone modeliyle birlikte, yıl için sipariş edilen toplam adet sayısı 220 milyona ulaşacak. IDC'nin yakın zamanda yaptığı tahmine göre, Apple 2026 yılında yaklaşık 240 milyon iPhone satacak.

    Kaynaklara göre, Apple bazı tedarikçilerine 2026 yılının ikinci yarısı için 85 milyon yeni iPhone tahmini verdi ve iPhone 17 serisinde kullanılan bazı ortak bileşenleri ve parçaları iPhone 18 premium serisi için ayırmalarını söyledi.

    iPhone Ultra fiyatı 3000 dolara kadar çıkacak

    İlk katlanabilir iPhone'a gelince, Apple'ın bu cihazı yüksek bir fiyat etiketiyle sunması bekleniyor. IDC yakın zamanda iPhone Ultra'nın ortalama satış fiyatının 2500 dolar olacağını ve depolama seçenekleriyle 3000 dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.

    iPhone 18 Pro modellerle geliyor

    iPhone Ultra’nın Apple'ın Eylül ayındaki sonbahar etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadarki raporlar cihazı 7.8 inç iç OLED ekran ve 5.5 inç kapak ekranı, Apple'ın A20 çipi ve Face ID yerine güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID sensörü ile kitap tarzı katlanabilir bir telefon olarak tanımlıyor.

    Bu arada, Apple'ın düz iPhone 18 modelini bahara kadar tanıtması beklenmiyor. Bu, iPhone 17'nin piyasadaki ömrünü 12 aylık süreden yaklaşık 18 aya uzatacak. Benzer şekilde, Apple'ın Eylül 2025'te tanıtılan iPhone Air'i 2026 baharında yeni bir modelle güncellemesi bekleniyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 5 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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