Apple'ın katlanabilir iPhone satış hedefi ortaya çıktı

10 milyon iPhone Ultra satışı hedefleniyor
Rapora göre, 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan 80 milyon yeni iPhone modeliyle birlikte, yıl için sipariş edilen toplam adet sayısı 220 milyona ulaşacak. IDC'nin yakın zamanda yaptığı tahmine göre, Apple 2026 yılında yaklaşık 240 milyon iPhone satacak.
Kaynaklara göre, Apple bazı tedarikçilerine 2026 yılının ikinci yarısı için 85 milyon yeni iPhone tahmini verdi ve iPhone 17 serisinde kullanılan bazı ortak bileşenleri ve parçaları iPhone 18 premium serisi için ayırmalarını söyledi.
iPhone Ultra fiyatı 3000 dolara kadar çıkacak
İlk katlanabilir iPhone'a gelince, Apple'ın bu cihazı yüksek bir fiyat etiketiyle sunması bekleniyor. IDC yakın zamanda iPhone Ultra'nın ortalama satış fiyatının 2500 dolar olacağını ve depolama seçenekleriyle 3000 dolara kadar çıkabileceğini tahmin etti.
iPhone 18 Pro modellerle geliyor
iPhone Ultra’nın Apple'ın Eylül ayındaki sonbahar etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdiye kadarki raporlar cihazı 7.8 inç iç OLED ekran ve 5.5 inç kapak ekranı, Apple'ın A20 çipi ve Face ID yerine güç düğmesine entegre edilmiş Touch ID sensörü ile kitap tarzı katlanabilir bir telefon olarak tanımlıyor.
Bu arada, Apple'ın düz iPhone 18 modelini bahara kadar tanıtması beklenmiyor. Bu, iPhone 17'nin piyasadaki ömrünü 12 aylık süreden yaklaşık 18 aya uzatacak. Benzer şekilde, Apple'ın Eylül 2025'te tanıtılan iPhone Air'i 2026 baharında yeni bir modelle güncellemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş