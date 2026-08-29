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    Katlanabilir iPhone cep yakacak: Ekranı en pahalı iPhone geliyor!

    Apple'ın katlanabilir telefonu bugüne kadarki en pahalı iPhone olmakla kalmayacak, ekran onarımı da en pahalı model olacak. İç ekran değişim ücretinin Samsung Z Fold 8'in iki katı olması bekleniyor.

    katlanabilir iphone ultra ekran değişim fiyatı ne kadar olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro ile birlikte yaklaşık 2000 dolarlık fiyat etiketiyle ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir onarım uzmanı, iPhone Ultra olarak adlandırılması beklenen cihazın iç katlanır ekranının değişiminin çok büyük ve beklenmedik bir maliyete sahip olacağını tahmin ediyor.

    iPhone Ultra ekran değişim ücreti 1000 doları aşacak!

    Apple’ın yeni katlanabilir telefonun iç ekranının değiştirilmesi çok pahalıya mâl olacak. Apple cihazlara onarım hizmeti sunan servis sağlayıcı iCorrect, cihazın ekran onarımının yaklaşık 1155 dolar tutacağını düşünüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse, mevcut Samsung Galaxy Z Fold 8'in ekran onarımı daha az maliyetli olup yaklaşık 772 dolara mâl oluyor.

    Servis sağlayıcı, Apple’ın ekran parçalarını Samsung Display'den satın aldığından doğal olarak onarım için daha yüksek bir ücret talep edeceğini belirtiyor. Samsung, katlanabilir ekranlarını kendi Samsung Display biriminden temin ederek yedek parçaları nispeten erişilebilir ve uygun fiyatlı tutuyor. Apple'ın katlanabilir cihazının da Samsung Display panellerini kullanması bekleniyor ancak bunları tamir teknisyenlerinin ve tüketicilerin geniş ölçekte test etmediği özel bir 3D baskılı menteşeyle eşleştirecek.

    Katlanabilir iPhone, Face ID yerine Touch ID parmak izi okuyucuya sahip olacak. Onarım şirketi, ekran dışında cihazın yan düğmeye entegre Touch ID sensörünün onarımının da kolay olmayacağını belirtiyor.

    İlk katlanabilir iPhone’u görmek için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağız. Apple, 9 Eylül Çarşamba günü büyük bir ürün tanıtımı yapmayı planlıyor. Şirket, 9 Eylül'de gerçekleşecek olan “Işıltılı, Şaşırtıcı ve Heyecanlı” sunumu için davetiyeler göndererek programı doğruladı. Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park genel merkezinde gerçekleşecek ve TSİ 20.00’de başlayacak.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 1 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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