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    iPhone Ultra geliyor: iOS 27'nin yatay mod özelliği ortaya çıktı

    Apple'ın bahsetmediği iOS 27 özelliği daha ortaya çıktı. iOS 27'nin ilk betasını yükleyen kullanıcılar uygulamaların yatay modda kullanılabildiğini fark etti. Bu elbette iPhone Ultra'ya bir hazırlık.

    yeni iOS 27 özelliği yatay mod Tam Boyutta Gör
    iOS 27, Apple Müzik, Podcast, Fitness, Sağlık, Hava Durumu ve diğer yerleşik iPhone uygulamalarında yatay modu etkinleştiriyor. Uygulamaların çoğunda yatay modda sola hizalanmış bir kenar çubuğu bulunuyor. Zaten iOS 26 ve önceki sürümlerde yatay yönlendirmeyi destekleyen Mesajlar uygulamasında artık kenar çubuğu daraltılarak yalnızca ad ve profil resimleri gösteriliyor.

    iOS 27 ile yatay mod daha fazla uygulamada kullanılacak

    iOS 27 yatay modda uygulama görünümü Tam Boyutta Gör
    Yatay mod, iOS 26 ve önceki sürümlerde Apple Harita, Takvim, Dosyalar, Notlar, Posta ve bazı diğer Apple uygulamalarında zaten mevcuttu ancak iOS 27 desteği çok daha fazla uygulamaya getiriyor. Desteklenen uygulamada yatay modu kullanmak için iPhone'u yan çevirmek yeterli oluyor. Tabii ki Denetim Merkezi’nde dikey yön kilidinin kapalı olması gerekiyor.

    Bu değişiklik, özellikle daha büyük ekranlarda, iPhone yan çevrildiğinde uygulamaların kullanımını kolaylaştıracak. Apple Music ve Podcast'lerde yatay mod desteği şu anda ses oynatıcısının içinde çalışırken, diğer birçok uygulama daha kolay gezinme için sola hizalı kenar çubuğu gösteriyor.

    Bu daha geniş uygulama desteği, Apple'ın Eylül ayında iOS 27'nin genel sürümüyle birlikte tanıtacağı söylenen iPhone Ultra için iOS'u hazırlama adımı olarak görülebilir.

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