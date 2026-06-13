iPhone Ultra geliyor: iOS 27'nin yatay mod özelliği ortaya çıktı

iOS 27 ile yatay mod daha fazla uygulamada kullanılacak
Bu değişiklik, özellikle daha büyük ekranlarda, iPhone yan çevrildiğinde uygulamaların kullanımını kolaylaştıracak. Apple Music ve Podcast'lerde yatay mod desteği şu anda ses oynatıcısının içinde çalışırken, diğer birçok uygulama daha kolay gezinme için sola hizalı kenar çubuğu gösteriyor.
Bu daha geniş uygulama desteği, Apple'ın Eylül ayında iOS 27'nin genel sürümüyle birlikte tanıtacağı söylenen iPhone Ultra için iOS'u hazırlama adımı olarak görülebilir.