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    Katlanabilir iPhone haftaya geliyor: İşte tüm bilinenler

    Apple, 9 Eylül etkinliğinde katlanır iPhone Ultra modelini tanıtacak. Mark Gurman MagSafe şarj desteği dahil merak edilen özellikler, yazılım ve çıkış tarihine ilişkin birçok yeni bilgi paylaştı.

    katlanabilir iphone ultra fiyatı ve özellikleri yeni detaylar Tam Boyutta Gör
    Apple'ın “Işıltılı, Şaşırtıcı ve Heyecanlı" etkinliğine sadece bir hafta kalmış olsa da iPhone Ultra hakkındaki söylentiler bitmedi. Apple’ın ilk katlanabilir cihazıyla ilgili pek çok sızıntı ve söylenti olsa da Bloomberg'den Mark Gurman, Tom's Guide ile yaptığı özel röportajda birkaç ayrıntıyı açıkladı.

    iPhone Ultra, MagSafe şarj desteği ve neredeyse kırışıksız ekran ile geliyor

    Son birkaç ayda iPhone Ultra hakkında en çok konuşulan konulardan biri, Apple'ın ilk katlanabilir cihazının kablosuz şarj için yerleşik mıknatıslarla gelip gelmeyeceğiydi. Gurman’a göre katlanır iPhone’da MagSafe şarj desteği olacak.

    iPhone Ultra'nın açıldığında yaklaşık 4.5 ila 4.8 mm kalınlığında olmasının beklendiği göz önüne alındığında bu iyi bir haber. Ancak katlanabilir model çıkana kadar bunun kesin olarak böyle olacağını söyleyemeyiz.

    Gurman, iPhone Ultra'nın kırışıksız ekran söylentilerine daha ölçülü bir bakış açısı sundu. Kırışıklığın tamamen kaybolmamasına rağmen hissiyat ve görünümünün Samsung'un en yeni katlanır telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile kıyaslanabilir düzeyde olduğunu söylüyor. Ancak, menteşesinin Samsung’un cihazlarına göre çok daha dayanıklı olacağını da ekliyor.

    Apple'ın en güçlü işlemcisi ve modemini taşıyor

    Gurman'a göre Apple, katlanabilir cihazı diğer iPhone'lar kadar dayanıklı ya da ona yakın hale getirmek için çok vakit harcadı. Gurman, iPhone Ultra’nın 5.5 inç kapak ekranı ve 7.8 inç iç ekranın yanı sıra en yeni Apple Pro işlemcisi (muhtemelen A20 Pro) ve Apple'ın en yeni modemi (muhtemelen C2 5G modem) ile geleceğini söylüyor.

    iPadOS deneyimini sunacak

    Yazılım tarafında, iPhone Ultra, iPadOS 27 yazılımıyla aynı deneyimi sunacak. Gurman, iPhone Ultra'da iPad benzeri çoklu görev yapma konusundaki önceki raporlarını yineledi ve katlanabilir özelliğin iPhone Ultra'nın iç ekranına iPad benzeri uygulama düzeni ve yan yana çoklu görevler getireceğini söyledi. Ayrıca sürükle ve bırak özelliğinin birden fazla ekran uygulaması arasında çalışacağını ve kullanıcıların verileri doğrudan bir uygulamadan diğerine taşımasına olanak tanıyacağını da sözlerine ekledi.

    Katlanabilir iPhone fiyatı ne kadar olacak?

    Katlanabilir iPhone için 2.000 doların üzerinde fiyat beklentisi var. 9 Eylül 2026’da iPhone 18 Pro modellerle birlikte katlanabilir iPhone hakkında tüm detayları öğreneceğiz. Bu etkinlik, John Ternus'un Tim Cook'tan görevi devraldıktan sonra Apple CEO'su olarak yapacağı ilk etkinlik olacak.

    iPhone Ultra beklenen özellikleri

    • 5.5 inç dış ekran (kapalıyken)
    • 7.8 inç iç ekran (açıldığında)
    • Kısa ve geniş pasaport tarzı tasarım
    • En yeni Apple modem (muhtemelen C2)
    • En yeni Apple çipi (A20 Pro)
    • Geniş ve Ultra Geniş açılı kamera
    • Telefoto lens yok
    • Dayanıklı menteşe, minimal ancak görünmez olmayan katlanma çizgisi
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