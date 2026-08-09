iPhone Ultra için yeni sızıntı renk seçeneklerini ortaya çıkardı

iPhone Ultra hangi renklerle gelecek?
Sızıntının dikkat çeken tarafı ise gümüş ve koyu mavi renklerin daha önce ortaya atılan iddialarla kısmen örtüşmesi. Şubat ayında yayımlanan bir söylentide iPhone Ultra’nın koyu gri veya siyaha yakın bir seçenek ile beyaz ya da açık gümüşe yakın ikinci bir renkte sunulabileceği öne sürülmüştü. Yeni görüntülerde koyu gri yerine çok koyu bir mavi tonunun görülmesi, Apple’ın renk paletinde son aşamada değişikliğe gitmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.
Bu farklı renk iddiaları, Apple’ın yeni iPhone neslinde geleneksel renk seçeneklerinden daha belirgin tonlara yönelmeyi değerlendirdiğini düşündürüyor. Ancak iPhone Ultra için söz konusu renk bilgileri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil ve kaynak olarak yalnızca üçüncü taraf aksesuar sızıntıları bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: