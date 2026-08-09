Tam Boyutta Gör Apple’ın önümüzdeki ay ilk katlanabilir iPhone modelini duyurmaya hazırlandığı iddia edilirken cihazın renk seçeneklerine ilişkin yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde, gümüş ve koyu mavi renkte iki farklı iPhone kamera koruyucusu görülüyor. Aksesuarların doğrudan Apple tarafından hazırlanmadığı, tedarik zincirinden elde edilen bilgilere dayanarak üçüncü taraf üreticiler tarafından geliştirildiği de belirtiliyor.

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iPhone Ultra hangi renklerle gelecek?

Sızıntının dikkat çeken tarafı ise gümüş ve koyu mavi renklerin daha önce ortaya atılan iddialarla kısmen örtüşmesi. Şubat ayında yayımlanan bir söylentide iPhone Ultra’nın koyu gri veya siyaha yakın bir seçenek ile beyaz ya da açık gümüşe yakın ikinci bir renkte sunulabileceği öne sürülmüştü. Yeni görüntülerde koyu gri yerine çok koyu bir mavi tonunun görülmesi, Apple’ın renk paletinde son aşamada değişikliğe gitmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni iddia, Apple’ın aynı dönemde hazırladığı düşünülen iPhone 18 Pro modellerine ilişkin renk söylentileriyle birlikte değerlendirildiğinde daha geniş bir tablo ortaya çıkıyor. iPhone 18 Pro için gümüş renginin yanı sıra koyu kiraz ve açık mavi seçeneklerinin üzerinde çalışıldığı öne sürülüyor. Daha önce siyah rengin de gündemde olduğu iddia edilmiş olsa da daha yeni bir rapor, Apple’ın bu seçeneği iptal etmiş olabileceğini belirtiyor.

Bu farklı renk iddiaları, Apple’ın yeni iPhone neslinde geleneksel renk seçeneklerinden daha belirgin tonlara yönelmeyi değerlendirdiğini düşündürüyor. Ancak iPhone Ultra için söz konusu renk bilgileri henüz Apple tarafından doğrulanmış değil ve kaynak olarak yalnızca üçüncü taraf aksesuar sızıntıları bulunuyor.

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iPhone Ultra için yeni sızıntı renk seçeneklerini ortaya çıkardı

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